Марко Янни оштрафован на 6 тысяч фунтов

Марко Янни, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, был оштрафован FA на шесть тысяч фунтов за неподобающее поведение в концовке недавнего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, помощник Сарри устроил настоящую провокацию после позднего мяча Росса Баркли, избавившего "синих" от домашнего поражения (2:2). Марко махнул кулаком перед лицом наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо, а затем еще раз вернулся к гостевой скамейкой с празднованиями гола.



Не совладав с нервами, Моуриньо пустился вдогонку за провокатором, из-за чего произошла стычка с участием двух десятков людей. Впоследствии у Ассоциации не возникло претензий к Жозе, а вот в адрес Янни были выдвинуты обвинения.



Свою вину Марко признал, и сегодня FA приняла решение наказать помощника Сарри денежным штрафом в размере 6 тыс. фунтов.



Добавим, что Сарри и Янни извинились перед Моуриньо сразу после матча. Также ходили разговоры, что "Челси" может уволить Марко, однако Маурицио решил дать своему ассистенту "второй шанс". Жозе это полностью поддержал, заявив, что и сам совершал ошибки.