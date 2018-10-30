Марко Янни оштрафован на 6 тысяч фунтов

Маурицио Сарри и Марко Янни Марко Янни, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, был оштрафован FA на шесть тысяч фунтов за неподобающее поведение в концовке недавнего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, помощник Сарри устроил настоящую провокацию после позднего мяча Росса Баркли, избавившего "синих" от домашнего поражения (2:2). Марко махнул кулаком перед лицом наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо, а затем еще раз вернулся к гостевой скамейкой с празднованиями гола.

Не совладав с нервами, Моуриньо пустился вдогонку за провокатором, из-за чего произошла стычка с участием двух десятков людей. Впоследствии у Ассоциации не возникло претензий к Жозе, а вот в адрес Янни были выдвинуты обвинения.

Свою вину Марко признал, и сегодня FA приняла решение наказать помощника Сарри денежным штрафом в размере 6 тыс. фунтов.

Добавим, что Сарри и Янни извинились перед Моуриньо сразу после матча. Также ходили разговоры, что "Челси" может уволить Марко, однако Маурицио решил дать своему ассистенту "второй шанс". Жозе это полностью поддержал, заявив, что и сам совершал ошибки.



Метки FA, Челси, Янни

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2018 20:20

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Последние комментарии:




  1. kolyandr 30.10.2018 20:36 # kolyandr
    если б моур так сделал, ему бы влепили дискву на 3 матча и штраф 30к

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  2. ccchelsea 30.10.2018 20:27 # ccchelsea
    Вот сколько стоит подорванный пукан Моуриньо. Буду копить, хочу тоже подорвать Маура.

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  3. mancunia-planet 30.10.2018 20:26 # mancunia-planet
    пропиарился

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