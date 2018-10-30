Харри Уилсон: "Дерби" может обыграть "Челси"

Харри Уилсон Полузащитник "Дерби" Харри Уилсон уверен, что его команда способна преподнести еще одну сенсацию в Кубке Лиги, обыграв "Челси".

В предыдущем раунде Кубка Лиги "бараны" отпраздновали сенсационную победу в гостях у "Манчестер Юнайтед", одолев грозного соперника в серии пенальти. Один из двух голов "Бернли" в основное время того матча забил как раз Уилсон.

В среду вечером подопечные Фрэнка Лэмпарда совершат выезд на "Стэмфорд Бридж", однако успех против "Юнайтед" вселяет в 21-летнего Уилсона уверенность, что "Дерби" снова сможет удивить.

"Самой судьбой Фрэнку было предначертано получить такого соперника, не так ли? Уверен, он получит удовольствие от возвращения в клуб, где он провел такую успешную карьеру игрока".

"Однако мы будем полны уверенности и сыграем в свой футбол, стремясь одержать победу. Победа на "Олд Траффорд" вселила в нас большую уверенность, и на "Стэмфорд Бридж" мы отправимся за похожим результатом", — цитирует Уилсона, котоого "бараны" арендуют у "Ливерпуля", Sky Sports.



Метки Дерби, Кубок Лиги, Уилсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2018 20:00

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  1. vyrentz 30.10.2018 20:44 # vyrentz
    Парень явно погорячился

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  2. kolyandr 30.10.2018 20:11 # kolyandr
    в следующем сезоне будет царить за ливерпуль

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