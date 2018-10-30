Беллерин пополнил лазарет "Арсенала"

Крайний защитник "Арсенала" Эктор Беллерин пропустит матч 4-го раунда Кубка Лиги против "Блэкпула" в среду, а также рискует не сыграть против "Ливерпуля" в ближайший уикенд.

Напомним, Беллерин был заменен в перерыве воскресного дерби с "Кристал Пэлас" (2:2), уступив свое место на поле Штефану Лихтштайнеру. Позже главный тренер "канониров" Унаи Эмери объяснил, что у Эктора возникли проблемы мышечного характера.



23-летний испанец до сих пор не возобновил тренировки, и сегодня "Арсенал" подтвердил, что Белллерин не поможет команде в кубковом матче с "Блэкпулом".



Одновременно это ставит под угрозу участие Эктора в следующем матче "канониров" в Премьер-Лиге — против "Ливерпуля" на "Эмирейтс" в ближайшую субботу.



Эта потеря добавит головной боли Эмери, который также лишен других крайних защитников в лице Сеада Колашинаца и Начо Монреаля. Издание Evening Standard напоминает, что еще в лазарете "Арсенала" остаются Лоран Косьелни, Константинос Мавропанос и Мохамед Эльнени.