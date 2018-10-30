Уинкс: "Три матча за пять дней — это нелепо"

Харри Уинкс Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс назвал "нелепым" жесточайший график игры своей команды на этой неделе.

Накануне вечером подопечные Маурисио Почеттино потерпели минимальное поражение от "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги, а уже спустя 48 часов, в среду, их ждет дерби с "Вест Хэмом" на Лондонском стадионе в рамках Кубка Лиги.

Спустя еще два дня, в субботу, "шпоры" совершат выезд к новичку Премьер-Лиги "Вулверхэмптону" и, таким образом, сыграют три матча в течение пяти дней. Подобный календарь кажется молодому Уинксу нелепым.

"Это возможность для нас показать глубину своего состава. Мы проводим три матча в течение пяти дней, что нелепо с точки зрения расписания. Особенно если учесть, что два других матча мы сыграем после этого, в котором нам пришлось действительно тяжело".

"Однако мы не опускаем руки. У нас достаточный запас прочности и есть игроки, которые могут сыграть два матча за два дня. Сегодня мы попытаемся восстановиться и подготовиться к завтрашнему матчу".

"Главная сложность в том, чтобы восстановиться физически, а не в том, чтобы подготовиться тактически и психологически. У нас всегда один и тот же настрой, а тактика не меняется", — цитирует Уинкса Evening Standard.



Метки Тоттенхэм, Уинкс

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 30.10.2018 18:48 # vyrentz
    Нелепо - это болеть за эту команду, и верить, что им хотя бы что-то светит. Единственный всплеск игры был с Бейлом и Модричем, теперь всё, клуб можно закрывать. Нет большего бреда, чем тявкать о каком-то величии и планах на победу в сезоне, и при этом абсолютно не усилить команду летом. Можно сколько угодно кричать о том, что команда не развалится, но, черт побери, еще один бестолковый сезон и те несчастные три-четыре топа уйду из команды. Какой смысл сидеть там, где тебе не доплачивают, а из командных целей - не утонуть в середину таблицы.

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  2. zzspurs 30.10.2018 18:47 # zzspurs
    Винкси очень солидно смотрелся в матче с щити. Думаю с нлября начнется супер серия. СОYS

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  3. alienripley 30.10.2018 18:08 # alienripley
    ну когда жизни не видел и миллионы получает.. видимо это не лепо.
    мне смешно когда они ноют изза игры которую любят. смотришь на это и смеешься.. я каждый день работаю семь дней ы неделю по 12 часов в среднем за 25 фунтов в час и мне кажится.. что уже повезло с такой оплатой.. зная.. что сейчас творится в мире.. а тут кому-то нелепо играть 3 раза за семь дней в общем 7 часов.

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