Уинкс: "Три матча за пять дней — это нелепо"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс назвал "нелепым" жесточайший график игры своей команды на этой неделе.

Накануне вечером подопечные Маурисио Почеттино потерпели минимальное поражение от "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги, а уже спустя 48 часов, в среду, их ждет дерби с "Вест Хэмом" на Лондонском стадионе в рамках Кубка Лиги.



Спустя еще два дня, в субботу, "шпоры" совершат выезд к новичку Премьер-Лиги "Вулверхэмптону" и, таким образом, сыграют три матча в течение пяти дней. Подобный календарь кажется молодому Уинксу нелепым.



"Это возможность для нас показать глубину своего состава. Мы проводим три матча в течение пяти дней, что нелепо с точки зрения расписания. Особенно если учесть, что два других матча мы сыграем после этого, в котором нам пришлось действительно тяжело".



"Однако мы не опускаем руки. У нас достаточный запас прочности и есть игроки, которые могут сыграть два матча за два дня. Сегодня мы попытаемся восстановиться и подготовиться к завтрашнему матчу".



"Главная сложность в том, чтобы восстановиться физически, а не в том, чтобы подготовиться тактически и психологически. У нас всегда один и тот же настрой, а тактика не меняется", — цитирует Уинкса Evening Standard.