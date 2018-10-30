Уинкс: "Три матча за пять дней — это нелепо"
Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс назвал "нелепым" жесточайший график игры своей команды на этой неделе.
Накануне вечером подопечные Маурисио Почеттино потерпели минимальное поражение от "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги, а уже спустя 48 часов, в среду, их ждет дерби с "Вест Хэмом" на Лондонском стадионе в рамках Кубка Лиги.
Спустя еще два дня, в субботу, "шпоры" совершат выезд к новичку Премьер-Лиги "Вулверхэмптону" и, таким образом, сыграют три матча в течение пяти дней. Подобный календарь кажется молодому Уинксу нелепым.
"Это возможность для нас показать глубину своего состава. Мы проводим три матча в течение пяти дней, что нелепо с точки зрения расписания. Особенно если учесть, что два других матча мы сыграем после этого, в котором нам пришлось действительно тяжело".
"Однако мы не опускаем руки. У нас достаточный запас прочности и есть игроки, которые могут сыграть два матча за два дня. Сегодня мы попытаемся восстановиться и подготовиться к завтрашнему матчу".
"Главная сложность в том, чтобы восстановиться физически, а не в том, чтобы подготовиться тактически и психологически. У нас всегда один и тот же настрой, а тактика не меняется", — цитирует Уинкса Evening Standard.
30.10.2018 18:00
Просмотров: 738
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нелепо - это болеть за эту команду, и верить, что им хотя бы что-то светит. Единственный всплеск игры был с Бейлом и Модричем, теперь всё, клуб можно закрывать. Нет большего бреда, чем тявкать о каком-то величии и планах на победу в сезоне, и при этом абсолютно не усилить команду летом. Можно сколько угодно кричать о том, что команда не развалится, но, черт побери, еще один бестолковый сезон и те несчастные три-четыре топа уйду из команды. Какой смысл сидеть там, где тебе не доплачивают, а из командных целей - не утонуть в середину таблицы.
(ответить)
Винкси очень солидно смотрелся в матче с щити. Думаю с нлября начнется супер серия. СОYS
(ответить)
ну когда жизни не видел и миллионы получает.. видимо это не лепо.
мне смешно когда они ноют изза игры которую любят. смотришь на это и смеешься.. я каждый день работаю семь дней ы неделю по 12 часов в среднем за 25 фунтов в час и мне кажится.. что уже повезло с такой оплатой.. зная.. что сейчас творится в мире.. а тут кому-то нелепо играть 3 раза за семь дней в общем 7 часов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий