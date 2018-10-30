Азар вернется к тренировкам в среду

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола объявил о возвращении Эдена Азара к полноценным тренировкам со среды, однако против "Дерби" в Кубке Лиги плеймейкер не сыграет.

Из-за проблем со спиной, возникших по ходу недавнего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", Азар не смог помочь "синим" против БАТЭ и "Бернли". Впрочем, команда не заметила потери бойца и оба поединка уверенно выиграла.



Завтра утром 27-летний бельгиец вернется в общую группу, чтобы провести тренировку, однако позже днем оставит партнеров и не примет участия в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Дерби" на "Стэмфорд Бридж". Тренерский штаб решил поберечь Эдена к дерби с "Кристал Пэлас" в воскресенье.



"Завтра он должен вернуться к тренировкам с нами. Я не думаю, что он сыграет завтра, но он должен быть доступен для уикенда".



"У Педро болит живот. В воскресенье ему пришлось уйти с поля. Ему уже лучше, но мы посмотрим на его состояние. Проблема Оливье Жиру связана с усталостью. Итан Ампаду вернулся к тренировкам сегодня, но насчет его мы решим завтра", — цитирует Дзолу Daily Star.