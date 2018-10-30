"Вест Хэм" хочет купить Виктора Ваньяму в январе

"Вест Хэм" попытается приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньяму в зимнее трансферное окно.

После переезда в Северный Лондон из "Саутгемптона" летом 2016 Ваньяма долгое время был основным игроком для Маурисио Почеттино, однако в этом календарном году Виктор утратил доверие своего тренера из-за серии травм и затяжного упадка формы.



В этом сезоне Премьер-Лиги 27-летний Ваньяма сыграл только три матча, все три раза выходя на замену. Такая ситуация едва ли устраивает капитана сборной Кении.



Как сообщает Goal, "Вест Хэм" намерен воспользоваться тем, что Виктор оказался на периферии планов Почеттино. "Молотобойцы" надеются заманить Ваньяму регулярной игровой практикой и возможностью остаться жить в Лондоне.



Добавим, что два года назад Ваньяма обошелся "шпорам" в 11 миллионов фунтов. С тех пор он провел 76 матчей за лондонский клуб с учетом всех соревнований и в своем первом сезоне помог "Тоттенхэму" финишировать вторым в Премьер-Лиге.