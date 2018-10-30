Кариус не вернется в "Ливерпуль" раньше времени

Голкипер Лорис Кариус не сможет вернуться в "Ливерпуль" из "Бешикташа" раньше лета 2020 года, вопреки появившимся в прессе слухам.

Напомним, сегодня утром турецкая пресса сообщила, что "Бешикташ", лишь два месяца назад взявший Кариуса в двухлетнюю аренду у "красных", уже разочаровался в Лорисе и хочет вернуть его обратно, взамен одолжив нападающего Дивока Ориги.



Однако изданию Evening Standard стало известно, что подобный сценарий исключен. "Ливерпуль" очень умным образом составил арендное соглашение, которое исключает возможность досрочного прекращения.



Более того, клуб из Стамбула будет вынужден в принудительном порядке выкупить Кариуса по окончании аренды, если к тому времени 25-летний немец сыграет заранее оговоренное количество матчей.



Добавим, причины быть недовольным Кариусом у "Бешикташа" действительно имеются. Лорис дебютировал за свой новый клуб с грубого ляпа против "Мальме", а в четырех последних матчах пропустил сразу 11 голов, включая четыре от "Генка".