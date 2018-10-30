Деле Алли заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Алли выступает за "шпор" после своего перехода из "МК Донс" в 2015 году. За это время Деле вырос в ключевого игрока своего клуба и сборной Англии.



На счету Алли 48 голов в 153 матчах за клуб из Северного Лондона, включая шесть поединков в новом сезоне Премьер-Лиги. Накануне вечером Деле вернулся на поле после месяца отсутствия с травмой задней поверхности бедра и заметно обострил игру против "Манчестер Сити", хотя и не смог уберечь "Тоттенхэм" от поражения.



Свое предыдущее соглашение, рассчитанное до 2022 года, Алли заключил еще в сентябре 2016. С тех пор 22-летний англичанин заметно добавил и сегодня получил свою награду в виде новой сделки на улучшенных условиях.



