Деле Алли заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Алли выступает за "шпор" после своего перехода из "МК Донс" в 2015 году. За это время Деле вырос в ключевого игрока своего клуба и сборной Англии.

На счету Алли 48 голов в 153 матчах за клуб из Северного Лондона, включая шесть поединков в новом сезоне Премьер-Лиги. Накануне вечером Деле вернулся на поле после месяца отсутствия с травмой задней поверхности бедра и заметно обострил игру против "Манчестер Сити", хотя и не смог уберечь "Тоттенхэм" от поражения.

Свое предыдущее соглашение, рассчитанное до 2022 года, Алли заключил еще в сентябре 2016. С тех пор 22-летний англичанин заметно добавил и сегодня получил свою награду в виде новой сделки на улучшенных условиях.




Метки Алли, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2018 14:20

Количество просмотров Просмотров: 644

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 30.10.2018 15:09 # makeewadim
    Спс, что играешь. Единственный игрок, который даёт надежду клубу. Остальные, просто ходячие тела..

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  2. ccchelsea 30.10.2018 15:04 # ccchelsea
    Не ну рили идиот. Теперь всю карьеру без трофеев проведёт.

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  3. zzspurs 30.10.2018 15:04 # zzspurs
    Хорошо начали зимний трансфер... надеюсь будет продолжение

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  4. naby-keita 30.10.2018 14:56 # naby-keita
    настоящие

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  5. klementino 30.10.2018 14:35 # klementino
    Сказочный

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