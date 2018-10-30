Полу Митчеллу льстит интерес "Юнайтед"

Главный скаут "РБ Лейпциг" Пол Митчелл признался, что ему льстит интерес "Манчестер Юнайтед".

Проанализировав итоги летнего окна, на "Олд Траффорд" задумались о создании в клубе должности спортивного директора, который взял бы на себя вопросы трансферной политики и снял бы существующее напряжение между главным тренером Жозе Моуриньо и исполнительным директором Эдом Вудвордом.



Одним из фаворитов на эту роль является Митчелл, который лишь в феврале присоединился к клубу Бундеслиги. Бывший скаут "Тоттенхэма" польщен этим интересом, но пока не контактировал с "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" известен как один из крупнейших клубов в мире, поэтому тебе должно быть очень приятно, когда тебя связывают с клубом такого размера, истории и статуса. Вдобавок я родом из Манчестера".



"К данному моменту никакого контакта не было, поэтому я всегда остаюсь сосредоточен на своей работе. Я более чем осознаю, что тружусь в отличной организации, однако в футболе никогда не знаешь, что случится в будущем", — цитирует Митчелла Goal.