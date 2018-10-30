Фабиньо: "Это было непростое время"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признал, что ему было "непросто" наблюдать за игрой свой новой команды со скамейки запасных или с трибун в первые недели сезона.

Фабиньо выходил в стартовом составе "красных" на оба последних матча — против "Црвены Звезды" и "Кардиффа" — тогда как до этого был сильно ограничен в игровом времени, зачастую даже не попадая в заявку на матчи.



Столь осторожное обращение в отношении своего новичка главный тренер Юрген Клопп объяснял необходимостью адаптации. Теперь Фабиньо рад, что этот период остался позади.



"Этот процесс адаптации был непростым временем. Много раз я оставался вне игры, пропустил много матчей".



"Однако я старался, чтобы это все стало уроком для меня, и я упорно трудился на тренировках. Тренеры здесь очень добры ко мне, и они не позволили мне упасть духом. Я трудился, чтобы хорошо подготовиться".



"В данный момент все хорошо. Я очень счастлив и надеюсь продолжать в том же духе. Я знаю, что здесь высокие требования, и ты всегда должен поддерживать хороший уровень игры, вдобавок у нас в команде большой выбор среди полузащитников".



"Конечно, невозможно играть во всех матчах, но когда тренер нуждается во мне, я к его услугам", — сообщил Фабиньо ESPN.