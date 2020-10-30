Лэмпард: "Челси" может выиграть Премьер-Лигу"

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что считает свой бывший клуб "Челси" реальный претендентом на победу в Премьер-Лиге.

"Синие" не потерпели ни одного поражения в 10 первых матчах нового сезона и отстают от вершины Премьер-Лиги только на два очка, однако многие по-прежнему осторожны относительно шансов "Челси" на титул в сравнении с лидирующими "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".



Но Лэмпард считает иначе. В преддверии выезда на "Стэмфорд Бридж" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги Фрэнк выразил восхищение работой Маурицио Сарри.



"Сарри производит большое впечатление, и я могу почувствовать, что персонал, игроки и каждый в клубе упорно трудится с начала предсезонного периода, чтобы изменить определенные вещи. За этими изменениями, которые проводит тренер, стоит огромная работа".



"Да, я правда думаю, что "Челси" может выиграть Премьер-Лигу. Я вижу их среди команд, которые очень сильны и имеют реальные шансы на титул. Все мы знаем, что "Сити" очень силен, как и "Ливерпуль" с "Тоттенхэмом", но "Челси" определенно не отстает".



"Когда Эден Азар в такой форме, как он демонстрирует с начала сезона, то в лице его они имеют выдающегося игрока мирового уровня. Будем надеяться, против нас он захочет отдохнуть. Думаю, он побоится выйти против моей команды", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.