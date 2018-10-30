Невилл: "У "Тоттенхэма" будут реальные проблемы, если "Реал" захочет Почеттино"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у "Тоттенхэма" возникнут "реальные проблемы", если "Реал" действительно попытается переманить главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино.

Ранее в этом месяце Почеттино заявил, что ожидает перебраться на новый стадион вместе с "Тоттенхэмом", однако с тех пор лондонский клуб в очередной раз отложил переезд, который теперь состоится уже после Нового года.



Вдобавок Маурисио пребывал в весьма пессимистичном настроении перед матчем против "Манчестер Сити", который его команда проиграла со счетом 0:1. Аргентинец посетовал, что победы и трофеи не являются единственным приоритетом для "Тоттенхэма".



Меж тем, издание Daily Mirror утверждает, что "Реал", накануне уволивший Хулена Лопетеги, жаждет видеть своим следующим рулевым именно Почеттино, а не Антонио Конте, как принято считать. Если это действительно так, "шпорам" будет сложно удержать Маурисио, считает Невилл.



"Я бы сказал, что комментарии Маурисио Почеттино меня слегка насторожили. Это может быть первым намеком на его возможное желание уйти, тем более что по ходу сегодняшнего матча "Реал" уволил своего тренера".



"Будучи "Реалом" и задумываясь о новом тренере, вы бы непременно обратили внимание на Почеттино. Он говорит по-испански, он тренировал в Ла Лиге, и это привлекательная работа для любого в мире футбола".



"Он знал правила игры, когда приходил сюда. Когда он брался за работу в "Тоттенхэме", то знал, что не получит 500-600 миллионов фунтов".



"Он взялся за эту работу, зная насчет Даниэля Леви, насчет руководства "Тоттенхэма", насчет ограничений, поэтому мне кажется, что сейчас у него появилось желание поработать на следующем уровне, потому что он заслуживает этого, ведь он великолепный тренер".



"Эту работу следующего уровня ему может предложить один из величайших клубов в мировом футболе. В этот момент любой тренер задумается: "Может быть это правильный момент для меня, чтобы сделать следующий шаг?" Думаю, если "Реал" действительно захочет его, в ближайшие несколько дней у "Тоттенхэма" возникнут реальные проблемы".



"Это простые выводы. Случайно ли, что он дает свои комментарии в то самое время, когда такая работа стала доступна?" — сообщил Невилл в эфире.