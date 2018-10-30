"Бешикташ хочет вернуть Кариуса "Ливерпулю"

Лорис Кариус Спустя два месяца после заключения арендного соглашению по Лорису Кариусу "Бешикташ" стал задумываться о том, чтобы досрочно вернуть голкипера "Ливерпулю".

Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп укрепил последний рубеж Алиссоном, а запасным голкипером сделал Симона Миньоле. Кариус остался не удел и в конце августа отбыл за практикой в Стамбул.

Тогда "Бешикташ" взял антигероя последнего финала Лиги Чемпионов в двухлетнюю аренду с опцией последующего выкупа. Также турецкий клуб выплачивает половину зарплаты Лориса.

Однако Fotomac стало известно, что "Бешикташ" быстро разочаровался в 25-летнем немце, который принялся ошибаться уже со своего дебюта в новом клубе — матча Лиги Европы против "Мальме".

По информации турецкого издания, "Бешикташ" хочет вернуть Кариуса на "Энфилд" в январе и затем арендовать на аналогичных условиях нападающего Дивока Ориги, который совершенно не имеет игровой практики в "Ливерпуле" в этом сезоне.



Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2069

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 30.10.2018 10:20 # skychnie-oboi
    Это ебучее дно испортило целый сезон ЛЧ.
    Один гандон, уровень которого вскрылся в самый неподходящий момент.

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  2. brown-ale 30.10.2018 10:14 # brown-ale
    Угораздило же Ливерпуль его вообще купить. Худший трансфер Клоппа после Фабиньо.

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  3. udaff 30.10.2018 10:13 # udaff
    Уахахаха!!!! Это у него последствия сотрясения мозга!!! Рамос поскуда!

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  4. qwerty1234halil 30.10.2018 10:08 # qwerty1234halil
    3 вратарь Челси лучше стоит чем он бомж ебанный который стоил лч Ливерпуле пропустить 2 очевидные моменты

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  5. j-silver 30.10.2018 10:04 # j-silver
    даже ореги стоит в раме лучше кариеса ах ах ах

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  6. bysaturn 30.10.2018 10:02 # bysaturn
    Легенда Ливерпуля. Диспетчер Реала.

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  7. firmino9 30.10.2018 10:01 # firmino9
    Списанный, место все равно уже нет

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