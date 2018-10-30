"Бешикташ хочет вернуть Кариуса "Ливерпулю"
Спустя два месяца после заключения арендного соглашению по Лорису Кариусу "Бешикташ" стал задумываться о том, чтобы досрочно вернуть голкипера "Ливерпулю".
Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп укрепил последний рубеж Алиссоном, а запасным голкипером сделал Симона Миньоле. Кариус остался не удел и в конце августа отбыл за практикой в Стамбул.
Тогда "Бешикташ" взял антигероя последнего финала Лиги Чемпионов в двухлетнюю аренду с опцией последующего выкупа. Также турецкий клуб выплачивает половину зарплаты Лориса.
Однако Fotomac стало известно, что "Бешикташ" быстро разочаровался в 25-летнем немце, который принялся ошибаться уже со своего дебюта в новом клубе — матча Лиги Европы против "Мальме".
По информации турецкого издания, "Бешикташ" хочет вернуть Кариуса на "Энфилд" в январе и затем арендовать на аналогичных условиях нападающего Дивока Ориги, который совершенно не имеет игровой практики в "Ливерпуле" в этом сезоне.
30.10.2018 10:00
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Последние комментарии:
Это ебучее дно испортило целый сезон ЛЧ.
Один гандон, уровень которого вскрылся в самый неподходящий момент.
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Угораздило же Ливерпуль его вообще купить. Худший трансфер Клоппа после Фабиньо.
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Уахахаха!!!! Это у него последствия сотрясения мозга!!! Рамос поскуда!
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3 вратарь Челси лучше стоит чем он бомж ебанный который стоил лч Ливерпуле пропустить 2 очевидные моменты
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даже ореги стоит в раме лучше кариеса ах ах ах
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Легенда Ливерпуля. Диспетчер Реала.
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Списанный, место все равно уже нет
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