"Бешикташ хочет вернуть Кариуса "Ливерпулю"

Спустя два месяца после заключения арендного соглашению по Лорису Кариусу "Бешикташ" стал задумываться о том, чтобы досрочно вернуть голкипера "Ливерпулю".

Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп укрепил последний рубеж Алиссоном, а запасным голкипером сделал Симона Миньоле. Кариус остался не удел и в конце августа отбыл за практикой в Стамбул.



Тогда "Бешикташ" взял антигероя последнего финала Лиги Чемпионов в двухлетнюю аренду с опцией последующего выкупа. Также турецкий клуб выплачивает половину зарплаты Лориса.



Однако Fotomac стало известно, что "Бешикташ" быстро разочаровался в 25-летнем немце, который принялся ошибаться уже со своего дебюта в новом клубе — матча Лиги Европы против "Мальме".



По информации турецкого издания, "Бешикташ" хочет вернуть Кариуса на "Энфилд" в январе и затем арендовать на аналогичных условиях нападающего Дивока Ориги, который совершенно не имеет игровой практики в "Ливерпуле" в этом сезоне.



