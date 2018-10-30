Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

В 10-м туре Премьер-Лиги "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" подтвердили свой статус фаворитов, а "Арсенал", хоть и прервал свою победную серию, но смог ворваться в топ-4, оттеснив за пределы первой четверки соседей из "Тоттенхэма". Обсудим главные события сыгранных матчей.





Салах возвращается к своей лучшей форме



Паниковать не стоило изначально. Да, лучший футболист прошлого сезона Премьер-Лиги столкнулся с голевой засухой, но его статистика на старте этой кампании не слишком отличалась от начала предыдущей. Мохамеду Салаху требовалось время, и теперь египтянин — равно как и его партнер по атаке Садио Мане — возвращается к своей лучшей форме.



Победа над "Хаддерсфилдом" получилась для "Ливерпуля" крупной, чего команда Клоппа не могла достигнуть в последние недели. Мане отметился дублем, Салах забил один раз, но принял прямое участие еще в двух голевых атаках. Египтянин также забил в третьем матче подряд, и это лучшие новости для Клоппа в преддверии выезда его команды в гости к лондонскому "Арсеналу". "Ливерпулю" в первые два месяца приходилось слишком сильно полагаться на свою оборону.



"Фулхэм" продолжает пропускать



Раньше непредсказуемый "Борнмут" давал надежду любому сопернику в кризисе, но на этот раз у "Фулхэма" не было шансов против команды Эдди Хау. "Вишенки" одержали очень уверенную и профессиональную победу на "Крэйвен Коттадж", забив в ворота соперника три мяча. Новые ходы в обороне (была даже смена голкипера) "Фулхэму" не помогли — команда Славиши Йокановича снова выглядела безобразно.



Владелец "дачников" Шахид Хан публично поддерживает сербского тренера и справедливо напоминает: в прошлом году "Фулхэм" плохо стартовал в Чемпионшипе, но по итогам сезона занял третье место. Такого преображения на этот раз не будет, но Хану лучше подтвердить сказанное им на деле. Йоканович снова не был в ответе за многочисленные трансферы клуба, а раньше он уже доказывал, что при должной поддержке ему под силу преодолеть кризис. "Фулхэм" продолжает пропускать очень много, но матч на поле "Хаддерсфилда" в следующем туре предоставляет им отличную возможность поправить дела. "Терьеры" — единственная в Премьер-Лиге команда, которая пока не забила ни одного гола дома.



"Саутгемптон" должен быть выше



Марка Хьюза пресса внесла в число тренеров, которые могут потерять свою работу в ближайшее время, но вряд ли в "Саутгемптоне" уже сейчас появились такие настроения. Они должны видеть главное: команда Хьюза, несмотря на результаты, показывает неплохой футбол, но страдает из-за слабой реализации моментов.



Домашнюю встречу с "Ньюкаслом" "святые" должны были выигрывать — равно как и предыдущую игру с "Борнмутом", тоже завершившуюся нулевой ничьей. Хьюз справедливо заметил, что его команда была убедительна в обороне и вполне хороша в атаке. "Саутгемптон" нанес по воротам соперника 16 ударов — чуть выше своего среднего показателя в 14.7 ударов за матч, являющегося третьим в Премьер-Лиге. Тем не менее, в завершающей стадии футболисты "Саутгемптона" полны неуверенности в себе, итог чего — четыре матча подряд без забитых мячей.



У Сарри много вариантов в атаке



Казалось, что отсутствие травмировавшегося Эдена Азара предоставит "Бернли" шанс, но победа "Челси" на стадионе "Терф Мур" была более чем убедительной. "Бернли", очевидно, также сыграл ниже своих возможностей. В нынешнем сезоне команда Шона Дайча дается грандам слишком просто, и 0:4 от "Челси" она получила сразу после пяти мячей от "Манчестер Сити" на прошлой неделе.



Виллиан стал одним из самых ярких игроков на поле (наравне с Россом Баркли), но он без особой радости реагировал на замечание журналиста о том, что в "Челси" есть большая конкуренция за места в составе. Бразильцу нужно оспаривать свою позицию с Азаром и Педро, Баркли ведет заочное противостояние с Матео Ковачичем, не может быть уверен в своем месте и начавший забивать Альваро Мората. В "Челси" и вправду есть серьезная конкуренция — и, по крайней мере, нынешний "Бернли" команда Маурицио Сарри может легко обыгрывать и без Азара.



Победная серия "Арсенала" подошла к концу



Домашние показатели "Кристал Пэлас" в этом сезоне разочаровывают, но у "орлов" одна из тех команд, которые могут выстрелить в любой момент. В этом убедился "Арсенал". Впервые за долгое время подопечные Унаи Эмери не сыграли первый тайм вничью, что нарушило общую тенденцию — несмотря на два гола после перерыва, победить на этот раз "канониры" не смогли.



Пусть второй пенальти капитан "Пэлас" Лука Миливоевич реализовал в конце, этот результат (ничья 2:2) для "Арсенал" благоприятен. Гости не были лучше команды Ходжсона. "Кристал Пэлас" провел больше времени в атаке и полностью заслужил взять хотя бы очко в этой встрече. Победная серия "Арсенала" (во всех турнирах) остановилась на отметке в 11 матчей, но, по крайней мере, продолжается серия лондонцев без поражений, а их отставание от первого места — всего четыре очка.



"Манчестер Юнайтед" работает над ошибками



В игре с "Ювентусом" команде Жозе Моуриньо все-таки не удалось совершить камбэк после провального первого тайма, и в домашней встрече с "Эвертоном" МЮ, наконец, решил действовать сходу. Весьма быстрый гол хозяевам в этом помог, но такие подробности могут менять впечатление о любой встрече. По итогу, случилось почти невероятное: "Манчестер Юнайтед" забил первым и выиграл первый тайм матча.



Команду Моуриньо можно похвалить за качество атакующий игры — минимум (только выход Фреда вместо Лукаку) изменений в составе идут на помощь в командном взаимодействии. Но даже такую встрече МЮ мог упустить из-за слабых действий в обороне, позволившей "Эвертону" забить из ничего, а также создать пару-тройку шансов из того же "ничего" до этого. С "клин-шитом" при таких действиях ожидаемо не срослось, но дела в целом пошли на поправку. В трех последних матчах у "Юнайтед" две победы и одна ничья. Причем, ничья на поле великолепного "Челси", где три очка были упущены на последней минуте. "Ювентус" же манкунианцы вправе объяснить глобальной разницей в классе.



"Уэмбли" подходит "Манчестер Сити"



На главном стадионе страны команда Пепа Гвардиолы в этом году очень эффективна. Уверенная победа над "Тоттенхэмом" в матче чемпионата прошлого сезона, победа в финале Кубка Лиги над "Арсеналом", победа над "Челси" в матче за Суперкубок, а теперь — еще одна победа над "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге. Есть ли причины у такой тенденции? Во-первых, банальная истина: "Сити" просто побеждает очень часто. Но очевидно, что размеры этого поля также очень подходят команде Гвардиолы, любящей действовать широко и масштабно.



Конечно, на этот раз поле "Уэмбли", пережившее матч по американскому футболу, выглядело необычно, и защитник "Сити" Джон Стоунс после встречи признал, что плачевное состояние газона усложнило игру обеим командам. Тем не менее, "Сити" показал достаточно, чтобы взять три очка. "Горожане" контролировали ход встречи большую часть времени, и только их индивидуальные ошибки позволили "Тоттенхэму" создать какие-то моменты, лучший из которых упустил Эрик Ламела. Но по итогу "Сити" не просто победил, но и остался "сухим" в еще выездном матче с прямым конкурентом, до того также взяв очко на "Энфилде" — стадионе, который "подходит" манкунианцам куда меньше, чем "Уэмбли".



Иван Громиков специально для FAPL.ru