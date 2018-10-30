Вейналдум чувствует, что прибавил в "Ливерпуле"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник Джорджиньо Вейналдум считает, что в период выступлений за "Ливерпуль" он стал более классным и универсальным игроком, способным исполнять различные роли на поле.

В этом сезоне Вейналдум окончательно утвердился в качестве ключевого игрока "красных". Ценность Джорджиньо для команды оценили даже его товарищи, избрав голландца четвертым вице-капитаном на прошлой неделе.

Сам Вейналдум тоже чувствует, что значительно вырос в профессиональном отношении после своего перехода из "Ньюкасла" в 2016 году.

"Я определенно вырос как игрок за то время, что здесь выступаю. В таком большом клубе огромные ожидания, и это подстегивает тебя к тому, чтобы становиться лучше".

"Здесь отличие условия, чтобы учиться, если посмотреть на калибр собранных игроков и технический персонал. Игры на "Энфилде" — это невероятный опыт. Я чувствую, что мне очень повезло, и я пытаюсь наслаждаться каждой минутой. Наш клуб проделал большой путь, и мне посчастливилось сделать свой вклад в это".

"До перехода в "Ливерпуль" я играл 10-го номера за "Ньюкасл" — по факту я всегда атаковал и особо не имел оборонительной работы, я не умел играть 6-го номера или 8-го. Научившись исполнять различные роли, я стал более универсальным полузащитником".

"Благодаря этому тебе проще получать игровое время, а тренеру проще, когда игрок может действовать на различных позициях. Думаю, я обрел оборонительную дисциплину, чтобы играть глубоко в качестве 6-го номера и начинать атаки через пас от обороны".

"Также я могу играть выше по полю и участвовать в игре на половине поля соперника. Умение делать и то, и другое помогает мне проводить так много матчей", — цитирует Вейналдума Liverpool Echo.



Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 592

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 30.10.2018 09:18 # iskander8sg
    При его физухе, технике это было неизбежно. Проблема была в голове)

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  2. jack-willsher 30.10.2018 09:10 # jack-willsher
    сильнее того же лохба

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  3. liverfun 30.10.2018 08:56 # liverfun
    Годно прибавил при топчике, как и любой другой игрок. Клопп - лучшее, что случалось с ливерпулем в 21 веке, команда растет, кубки придут

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  4. naby-keita 30.10.2018 08:40 # naby-keita
    брат! мы все гордимся тобой! продолжай в том же духе!

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  5. gerrard08 30.10.2018 08:20 # gerrard08
    До этого сезона был ни рыбой ни мясом. В этом прям явный и неожиданный ливап, да.

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  6. liverpo0ol 30.10.2018 08:05 # liverpo0ol
    Прав парень отличие здесь очень условия

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