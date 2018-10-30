Вейналдум чувствует, что прибавил в "Ливерпуле"

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум считает, что в период выступлений за "Ливерпуль" он стал более классным и универсальным игроком, способным исполнять различные роли на поле.

В этом сезоне Вейналдум окончательно утвердился в качестве ключевого игрока "красных". Ценность Джорджиньо для команды оценили даже его товарищи, избрав голландца четвертым вице-капитаном на прошлой неделе.



Сам Вейналдум тоже чувствует, что значительно вырос в профессиональном отношении после своего перехода из "Ньюкасла" в 2016 году.



"Я определенно вырос как игрок за то время, что здесь выступаю. В таком большом клубе огромные ожидания, и это подстегивает тебя к тому, чтобы становиться лучше".



"Здесь отличие условия, чтобы учиться, если посмотреть на калибр собранных игроков и технический персонал. Игры на "Энфилде" — это невероятный опыт. Я чувствую, что мне очень повезло, и я пытаюсь наслаждаться каждой минутой. Наш клуб проделал большой путь, и мне посчастливилось сделать свой вклад в это".



"До перехода в "Ливерпуль" я играл 10-го номера за "Ньюкасл" — по факту я всегда атаковал и особо не имел оборонительной работы, я не умел играть 6-го номера или 8-го. Научившись исполнять различные роли, я стал более универсальным полузащитником".



"Благодаря этому тебе проще получать игровое время, а тренеру проще, когда игрок может действовать на различных позициях. Думаю, я обрел оборонительную дисциплину, чтобы играть глубоко в качестве 6-го номера и начинать атаки через пас от обороны".



"Также я могу играть выше по полю и участвовать в игре на половине поля соперника. Умение делать и то, и другое помогает мне проводить так много матчей", — цитирует Вейналдума Liverpool Echo.