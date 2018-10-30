Матич: "Мартиаль не понимает, насколько он хорош"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его одноклубник Антони Мартиаль не осознает свой истинный потенциал.

В последних матчах Мартиаль проявляет себя как ключевой игрок "красных дьяволов", отметившись голами против "Ньюкасла", "Челси" и "Эвертона". Антони даже удалось заслужить похвалу главного тренера Жозе Моуриньо, который был готов с ним расстаться минувшим летом.



Опытный Матич считает, что 22-летнему французу нужно больше уверенности в себе, чтобы прогрессировать и реализовать свой потенциал.



"Антони является отличным игроком, и он должен понять это. Ему нужно больше уверенности в себе. Он все еще молод, и если он продолжит забивать в следующих матчах, то обретет эту уверенность. Если он выйдет на свой высший уровень, то сможет стать одним из лучших игроков в лиге. Я уверен насчет этого".



"Иногда мне кажется, что он не понимает, насколько он хорош. Он быстр, хорошо работает с мячом, может ускоряться. У него есть все, чем должен обладать футболист "Манчестер Юнайтед". Но иногда мне кажется, он не понимает этого. Будь у меня его умение работать с мячом и будь я так же быстр, я бы ни с кем не делился мячом, а забивал бы сам в каждом матче!"



"Но если серьезно, то ему нужно поверить в себя, и это придет с результатами. Когда результаты оставляют желать лучшего, игрокам очень сложно обладать большой уверенностью в себе. Если в следующих матчах мы добьемся хороших результатов и прибавим как команда, он подтвердит, что может быть очень важным игроком для нас", — цитирует Матича The Telegraph.