"Лестер" может переименовать стадион в честь погбишего владельца

"Лестер" задумывается о том, чтобы переименовать свой стадион "Кинг Пауэр" в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

Напомним, вертолет с 60-летним Шриваддханапрабхой на борту потерпел крушение близ стадиона "лис" после ничейного матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувшую субботу (1:1). Вместе с Вишаем погибли двое его сотрудников и двое пилотов.



В понедельник семья тайского бизнесмена, игроки первой команды во главе с тренером Клодом Пюэлем, сотрудники клуба и простые болельщики почтили память Шриваддханапрабхи возложив цветы и траурные венки возле места трагедии.



Эта трагедия нашла большой отклик в сердцах людей, потому что Шриваддханапрабха, занимавший пост президента, был образцовым руководителем, установив очень чуткие и доверительные отношения со всеми в клубе. Вишай владел "Лестером" с 2010 года, и без его участия было бы невозможно сенсационное чемпионство "лис" в Премьер-Лиге в сезоне 2015/16.



Как стало известно ESPN, сын Вишая Айяватт, который является вице-президентом "Лестера", на этой неделе обсудит с исполнительным директором Сьюзан Уилан возможность переименования стадиона, чтобы увековечить память своего погибшего отца. Также ожидается Шриваддханапрабха-младший станет временно исполняющим обязанности президента.



По информации источника, "Кинг Пауэр Стэдиум" может сменить название на "Кхун Вишай Стэдиум", а также именем Шриваддханапрабхи может быть названа новая тренировочная база "лис" стоимостью 100 миллионов фунтов.



