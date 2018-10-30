Почеттино: "Мы на разных уровнях с "Сити"

После поражения 0:1 от "Манчестер Сити" главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что его команда на другом уровне, нежели соперник.

Еще перед матчем на "Уэмбли" Почеттино говорил, что у него "худшее предчувствие" относительно этого сезона. Маурисио сетовал, что его клуб не может сосредоточиться исключительно на достижении побед.



Результат матча против действующих чемпионов Премьер-Лиги лишь подкрепил мнение аргентинского специалиста. Почеттино увидел уровень, к которому должны стремиться "шпоры".



"На предыдущей пресс-конференции я говорил вам, что мы не можем сравнивать себя с "Манчестер Сити", мы на разных уровнях. Мы все еще не достигли уровня "Манчестер Сити". Они выиграли Премьер-Лигу в прошлом сезоне".



"Их команда сосредоточена на завоевании трофеев, мы же сосредоточены на различных вещах, и не только на победах. Разница между нами не столь велика, но она существует, и мы должны уважать это. Мы пока не достигли уровня "Манчестер Сити".



"Думаю, это был сложный матч при сложных обстоятельствах. Я очень горжусь командой, мы замечательно трудились и хорошо сражались. Немного жаль, что мы пропустили уже после пяти сыгранных минут".



"Это было сложно, но команда хорошо себя проявила, и я доволен игрой. Реальность такова, что это была очень боевитая игра. Мы уступили 0:1, но имели много возможностей забить", — цитирует Почеттино Sky Sports.