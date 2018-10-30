Рияд Махрез посвятил свой гол Шриваддханапрабхе

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез посвятил свой гол в ворота "Тоттенхэма" погибшему владельцу "Лестера" Вишаю Шриваддханапрабхе.

В понедельник вечером "горожане" отпраздновали минимальную победу на "Уэмбли", забив свой гол уже на шестой минуте усилиями Махреза. Празднуя взятие ворот, алжирец жестом указал на небо, и это неслучайно. Так Рияд почтил память босса своего бывшего клуба, откуда он ушел минувшим летом.



"Это было очень, очень сложно для меня. Непросто иметь дело с такого рода вещами. Босс был очень особенным человеком для меня. Я провел четыре с половиной года там, и многие мои воспоминания связаны с ним. Он был таким хорошим человеком".



"Мне очень, очень грустно. Поэтому, когда я забил, я взвел руки в небо ради него. Он многое сделал для меня и для "Лестера", и мне сложно говорить об этом. Я испытываю глубокую печаль. Он был мне как отец. Он был очень особенным".



"Он был очень хорошим человеком, у него было больше сердце. Я был потрясен и шокирован, когда услышал новости насчет него и погибших с ним людей. Это сложная ситуация. Мои мысли с "Лестером" и семьями погибших".



"Думал ли я о том, чтобы не играть? Я всегда хочу играть. Знаю, и он захотел бы, чтобы я сыграл. У него была страсть к футболу. Было сложно это сделать, потому что я продолжаю думать о нем. И спать тоже сложно", — сообщил Махрез Sky Sports.