"Сити" переиграл "Тоттенхэм" и вернулся на вершину Премьер-Лиги
Отвратительное состояние поля "Уэмбли" не помешало "Манчестер Сити" отпраздновать минимальную победу над "Тоттенхэмом" и воссоединиться с "Ливерпулем" во главе Премьер-Лиги.
Относительно минимальной победы над "Вест Хэмом" в стартовом составе "шпор" появился Мусса Дембеле, заменив в центре поля Харри Уинкса. Деле Алли выздоровел и расположился среди запасных.
После победы 5:0 над "Бернли" наставник "горожан" Хосеп Гвардиола решил освежить состав своей команды с помощью Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга, которые заменили Венсана Компани и Лероя Сане.
Первый же опасный в матче момент обернулся голом. Это произошло уже на шестой минуте, когда Киран Триппьер сперва позволил Рахиму Стерлингу завладеть мячом на фланге после выноса Эдерсоном от своих ворот, а затем еще раз был обыгран своим партнером по сборной Англии в штрафной. Оставив оппонента не у дел, Стерлинг сделал короткую передачу назад, и набежавший Рияд Махрез в касание поразил ворота — 0:1.
Вскоре "Тоттенхэм" огрызнулся дальним ударом Харри Кейна — над перекладиной. Однако дальше этого атакующая игра у "шпор" не пошла. "Сити" чувствовал себя гораздо увереннее, несмотря на огород вместо поля. Хороший момент удвоить счет имел Махрез, но Уго Льорис справился с его мощным ударом.
Порой у хозяев все же возникали шансы — впрочем, не благодаря собственной изобретательности, а благодаря ошибкам соперника. Однажды Бенжамен Менди заснул на своем фланге, однако Мусса Сиссоко не смог нормально прострелить. В другом эпизоде Кейн вышел один на один, но слишком отпустил от себя мяч, и тот стал добычей Эдерсона. Но это было, скорее, исключение — гости выглядели гораздо мощнее.
В начале второго тайма Бернарду Силва, Давид Сильва и Стерлинг в очередной раз разорвали оборону "шпор", но с ударом затянули, желая буквально завести мяч в ворота. Момент был загублен, и Гвардиоле лишь оставалось схватиться за голову.
Вскоре "горожане" еще пару раз потревожили Льориса, но затем темп стал постепенно падать — беззубость "Тоттенхэма" убаюкала гостей.
Игра оживилась лишь в концовке, с выходом на замену Алли. На 80-й минуте Деле прекрасной передачей вывел на удар Эрика Ламелу, но тот из убойной позиции по центру штрафной послал мяч выше.
"Тоттенхэм" определенно перехватил инициативу, и "Сити" пришлось играть на удержание, однако с этой задачей чемпионы справились, хотя и не без труда.
Где-то 75 минут "Сити" оказывал давление, а в заключительные 15 сам оказался под давлением из-за того, что до этого не смог забить второй гол и снять все вопросы об исходе матча. Несмотря на достаточно напряженную концовку, "горожане" подтвердили свое превосходство и одержали заслуженную победу.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.10.2018 00:55
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Последние комментарии:
Махрез легенда будущая мс
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Радуйтесь городские шлюхи и кожан пригородный. Сегодня Вам нереально повезло.
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Короли на первой. ТАКОЙ СИТИ не остановить.
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Радует что Гвардиола уже проиграл Клопу игру разума.))
Стоял у бровки и думал пцц, 10 тур а у нас бензин кончился.
А ЛФК только с парковки выехал на дорогу.
Пока до 15 тура можно ехать на сплит стриме пуска мешки будут под ударом, а там они и сломаются ибо нет чемпионского духа 2005 года))
ТТХ с поражением, заслужили.
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а ливерня так надеялась на Тотт, рухнули надежды и покатился по ФАПЛу скулёж неудачников и соратников Элтона Джона на Тотт и Сити, не быть вам первыми продолжатели дела Элтона Джона, не быть, геморроем не вышли...
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Норм конеёб наплодил фэйков. Типа за бездушную нефтевышку болеет больше 1,5 болельщика.))
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порадуйтесь пока пидарасики что так уебищно отскочили))) в будущем будете сосать и сосать))) скриньте
(ответить)
С рабочей победой.
П.С. Как всегда "радуют" комменты портовых. Лузеркам бы просто радоваться отскоку на своем поле и целовать ножки Маареза, а не скулить за петушков. Лол.
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Кста поссоны а чо ЛЧ теперь в 0.00 по москве будет?
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оба пидоры и тотехен и мачестер
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Дешовка
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Худший сезон петухов при Пакете. То ли еще будет.
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Гвардиола молодец что засал против лфк и выставил автобус. Играй он с нами так как сегодня со слабочками-петухами, заглотили бы минимум трешку.
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Просто Natural born loosers.
Лучше уже пусть гг в 4ку залезают вместо этих неудачников
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куриный помёт на родном огороде
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29.10.2018 22:50 #
skychnie-oboi
Лол как голубые глоры мандражируют перед всосом)).
Это все Величие ЛФК давит на них и будущее красное чемпионство от красной машины сэра Юргена Клопа -1-го.
Источник: http://fapl.ru/posts/66260/?c=1#c6743770
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1 Манчестер Сити
КОРОЛИ ! ! !
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Короли!!!! Портовню под шконарь
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всех с победой
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1 Манчестер Сити 10 26
KINGS !!!
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