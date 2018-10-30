"Сити" переиграл "Тоттенхэм" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Отвратительное состояние поля "Уэмбли" не помешало "Манчестер Сити" отпраздновать минимальную победу над "Тоттенхэмом" и воссоединиться с "Ливерпулем" во главе Премьер-Лиги.

Относительно минимальной победы над "Вест Хэмом" в стартовом составе "шпор" появился Мусса Дембеле, заменив в центре поля Харри Уинкса. Деле Алли выздоровел и расположился среди запасных.



После победы 5:0 над "Бернли" наставник "горожан" Хосеп Гвардиола решил освежить состав своей команды с помощью Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга, которые заменили Венсана Компани и Лероя Сане.



Первый же опасный в матче момент обернулся голом. Это произошло уже на шестой минуте, когда Киран Триппьер сперва позволил Рахиму Стерлингу завладеть мячом на фланге после выноса Эдерсоном от своих ворот, а затем еще раз был обыгран своим партнером по сборной Англии в штрафной. Оставив оппонента не у дел, Стерлинг сделал короткую передачу назад, и набежавший Рияд Махрез в касание поразил ворота — 0:1.



Вскоре "Тоттенхэм" огрызнулся дальним ударом Харри Кейна — над перекладиной. Однако дальше этого атакующая игра у "шпор" не пошла. "Сити" чувствовал себя гораздо увереннее, несмотря на огород вместо поля. Хороший момент удвоить счет имел Махрез, но Уго Льорис справился с его мощным ударом.



Порой у хозяев все же возникали шансы — впрочем, не благодаря собственной изобретательности, а благодаря ошибкам соперника. Однажды Бенжамен Менди заснул на своем фланге, однако Мусса Сиссоко не смог нормально прострелить. В другом эпизоде Кейн вышел один на один, но слишком отпустил от себя мяч, и тот стал добычей Эдерсона. Но это было, скорее, исключение — гости выглядели гораздо мощнее.



В начале второго тайма Бернарду Силва, Давид Сильва и Стерлинг в очередной раз разорвали оборону "шпор", но с ударом затянули, желая буквально завести мяч в ворота. Момент был загублен, и Гвардиоле лишь оставалось схватиться за голову.



Вскоре "горожане" еще пару раз потревожили Льориса, но затем темп стал постепенно падать — беззубость "Тоттенхэма" убаюкала гостей.



Игра оживилась лишь в концовке, с выходом на замену Алли. На 80-й минуте Деле прекрасной передачей вывел на удар Эрика Ламелу, но тот из убойной позиции по центру штрафной послал мяч выше.



"Тоттенхэм" определенно перехватил инициативу, и "Сити" пришлось играть на удержание, однако с этой задачей чемпионы справились, хотя и не без труда.



Где-то 75 минут "Сити" оказывал давление, а в заключительные 15 сам оказался под давлением из-за того, что до этого не смог забить второй гол и снять все вопросы об исходе матча. Несмотря на достаточно напряженную концовку, "горожане" подтвердили свое превосходство и одержали заслуженную победу.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче