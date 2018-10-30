"Сити" переиграл "Тоттенхэм" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Рияд Махрез Отвратительное состояние поля "Уэмбли" не помешало "Манчестер Сити" отпраздновать минимальную победу над "Тоттенхэмом" и воссоединиться с "Ливерпулем" во главе Премьер-Лиги.

Относительно минимальной победы над "Вест Хэмом" в стартовом составе "шпор" появился Мусса Дембеле, заменив в центре поля Харри Уинкса. Деле Алли выздоровел и расположился среди запасных.

После победы 5:0 над "Бернли" наставник "горожан" Хосеп Гвардиола решил освежить состав своей команды с помощью Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга, которые заменили Венсана Компани и Лероя Сане.

Первый же опасный в матче момент обернулся голом. Это произошло уже на шестой минуте, когда Киран Триппьер сперва позволил Рахиму Стерлингу завладеть мячом на фланге после выноса Эдерсоном от своих ворот, а затем еще раз был обыгран своим партнером по сборной Англии в штрафной. Оставив оппонента не у дел, Стерлинг сделал короткую передачу назад, и набежавший Рияд Махрез в касание поразил ворота — 0:1.

Вскоре "Тоттенхэм" огрызнулся дальним ударом Харри Кейна — над перекладиной. Однако дальше этого атакующая игра у "шпор" не пошла. "Сити" чувствовал себя гораздо увереннее, несмотря на огород вместо поля. Хороший момент удвоить счет имел Махрез, но Уго Льорис справился с его мощным ударом.

Порой у хозяев все же возникали шансы — впрочем, не благодаря собственной изобретательности, а благодаря ошибкам соперника. Однажды Бенжамен Менди заснул на своем фланге, однако Мусса Сиссоко не смог нормально прострелить. В другом эпизоде Кейн вышел один на один, но слишком отпустил от себя мяч, и тот стал добычей Эдерсона. Но это было, скорее, исключение — гости выглядели гораздо мощнее.

В начале второго тайма Бернарду Силва, Давид Сильва и Стерлинг в очередной раз разорвали оборону "шпор", но с ударом затянули, желая буквально завести мяч в ворота. Момент был загублен, и Гвардиоле лишь оставалось схватиться за голову.

Вскоре "горожане" еще пару раз потревожили Льориса, но затем темп стал постепенно падать — беззубость "Тоттенхэма" убаюкала гостей.

Игра оживилась лишь в концовке, с выходом на замену Алли. На 80-й минуте Деле прекрасной передачей вывел на удар Эрика Ламелу, но тот из убойной позиции по центру штрафной послал мяч выше.

"Тоттенхэм" определенно перехватил инициативу, и "Сити" пришлось играть на удержание, однако с этой задачей чемпионы справились, хотя и не без труда.

Где-то 75 минут "Сити" оказывал давление, а в заключительные 15 сам оказался под давлением из-за того, что до этого не смог забить второй гол и снять все вопросы об исходе матча. Несмотря на достаточно напряженную концовку, "горожане" подтвердили свое превосходство и одержали заслуженную победу.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2018 00:55

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Последние комментарии:




  1. chebrec 30.10.2018 01:28 # chebrec
    Махрез легенда будущая мс

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  2. scouser2005 30.10.2018 01:28 # scouser2005
    Радуйтесь городские шлюхи и кожан пригородный. Сегодня Вам нереально повезло.

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  3. toha-bludsikir 30.10.2018 01:21 # toha-bludsikir
    Короли на первой. ТАКОЙ СИТИ не остановить.

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  4. skychnie-oboi 30.10.2018 01:17 # skychnie-oboi
    Радует что Гвардиола уже проиграл Клопу игру разума.))
    Стоял у бровки и думал пцц, 10 тур а у нас бензин кончился.
    А ЛФК только с парковки выехал на дорогу.

    Пока до 15 тура можно ехать на сплит стриме пуска мешки будут под ударом, а там они и сломаются ибо нет чемпионского духа 2005 года))

    ТТХ с поражением, заслужили.

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  5. kojan 30.10.2018 01:14 # kojan
    а ливерня так надеялась на Тотт, рухнули надежды и покатился по ФАПЛу скулёж неудачников и соратников Элтона Джона на Тотт и Сити, не быть вам первыми продолжатели дела Элтона Джона, не быть, геморроем не вышли...

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  6. gerrard08 30.10.2018 01:09 # gerrard08
    Норм конеёб наплодил фэйков. Типа за бездушную нефтевышку болеет больше 1,5 болельщика.))

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  7. only--liverpool 30.10.2018 01:08 # only--liverpool
    порадуйтесь пока пидарасики что так уебищно отскочили))) в будущем будете сосать и сосать))) скриньте

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  8. mc-od 30.10.2018 01:06 # mc-od
    С рабочей победой.
    П.С. Как всегда "радуют" комменты портовых. Лузеркам бы просто радоваться отскоку на своем поле и целовать ножки Маареза, а не скулить за петушков. Лол.

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  9. only--liverpool 30.10.2018 01:06 # only--liverpool
    Кста поссоны а чо ЛЧ теперь в 0.00 по москве будет?

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  10. hammersmith 30.10.2018 01:05 # hammersmith
    оба пидоры и тотехен и мачестер

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  11. only--liverpool 30.10.2018 01:04 # only--liverpool
    Дешовка

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  12. brown-ale 30.10.2018 01:03 # brown-ale
    Худший сезон петухов при Пакете. То ли еще будет.

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  13. gerrard08 30.10.2018 01:01 # gerrard08
    Гвардиола молодец что засал против лфк и выставил автобус. Играй он с нами так как сегодня со слабочками-петухами, заглотили бы минимум трешку.

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  14. ry-l 30.10.2018 01:00 # ry-l
    Просто Natural born loosers.

    Лучше уже пусть гг в 4ку залезают вместо этих неудачников

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  15. electric 30.10.2018 01:00 # electric
    куриный помёт на родном огороде

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  16. griezmann 30.10.2018 01:00 # griezmann
    29.10.2018 22:50 #
    skychnie-oboi

    Лол как голубые глоры мандражируют перед всосом)).
    Это все Величие ЛФК давит на них и будущее красное чемпионство от красной машины сэра Юргена Клопа -1-го.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66260/?c=1#c6743770

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  17. mancityman 30.10.2018 01:00 # mancityman
    1 Манчестер Сити

    КОРОЛИ ! ! !

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  18. toha-bludsikir 30.10.2018 01:00 # toha-bludsikir
    Короли!!!! Портовню под шконарь

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  19. dannylucker 30.10.2018 00:59 # dannylucker
    всех с победой

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  20. griezmann 30.10.2018 00:59 # griezmann
    1 Манчестер Сити 10 26

    KINGS !!!

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