Владелец "Ливерпуля" ожидает "особенного сезона"

Джон Генри Владелец "Ливерпуля" Джон Генри ожидает, что этот сезон получится "особенным" для команды Юргена Клоппа.

Набрав 26 очков в 10 первых матчах, "красные" повторили свой лучший старт сезона в истории Премьер-Лиги. Сейчас "Ливерпуль" играет очень зрело и прагматично, что отличается от того слегка авантюрного футбола, что можно было наблюдать в прошлом году.

Генри признается, что ему было тяжело пережить поражение подопечных Клоппа в финале Лиги Чемпионов от "Реала", однако американский бизнесмен надеется, что в этом сезоне "Ливерпуль", наконец, добьется успеха.

"Да, Киев — это было больно. Но мы добрались до финала Лиги Чемпионов, и можно сказать, что мы слегка опережаем график".

"Думаю, Юрген решил наши оборонительные проблемы, и теперь мы действительно сильны в обороне и полузащите, а о том, насколько мы хороши впереди, знает каждый".

"Кроме того, у "Ливерпуля" очень особенная команда, и это может быть особенный сезон", — цитирует Генри The Telegraph.



Метки Генри, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 23:00

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  1. ensiferum 29.10.2018 23:09 # ensiferum
    Его Бостон уже выдал особенный сезон.

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  2. kojan 29.10.2018 23:09 # kojan
    в Англии как нигде чтут традиции т.ч. ливерную колбасу на воротник владельцу лузерпуля мистеру Генри...

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  3. mancunia-planet 29.10.2018 23:08 # mancunia-planet
    каждый, как особенный))) Ха-ха))

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  4. nouefa 29.10.2018 23:05 # nouefa
    И снова не будут чемпионами))) Ха-ха))

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