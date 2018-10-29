Владелец "Ливерпуля" ожидает "особенного сезона"

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри ожидает, что этот сезон получится "особенным" для команды Юргена Клоппа.

Набрав 26 очков в 10 первых матчах, "красные" повторили свой лучший старт сезона в истории Премьер-Лиги. Сейчас "Ливерпуль" играет очень зрело и прагматично, что отличается от того слегка авантюрного футбола, что можно было наблюдать в прошлом году.



Генри признается, что ему было тяжело пережить поражение подопечных Клоппа в финале Лиги Чемпионов от "Реала", однако американский бизнесмен надеется, что в этом сезоне "Ливерпуль", наконец, добьется успеха.



"Да, Киев — это было больно. Но мы добрались до финала Лиги Чемпионов, и можно сказать, что мы слегка опережаем график".



"Думаю, Юрген решил наши оборонительные проблемы, и теперь мы действительно сильны в обороне и полузащите, а о том, насколько мы хороши впереди, знает каждый".



"Кроме того, у "Ливерпуля" очень особенная команда, и это может быть особенный сезон", — цитирует Генри The Telegraph.