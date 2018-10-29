Гвардиола объяснил, почему Лапорт стал для него незаменимым

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему в этом сезоне защитник Эмерик Лапорт превратился в одного из важнейших игроков команды.

24-летний Лапорт, которого упорно игнорирует сборная Франции, сыграл каждую минуту первых 12 матчей "горожан" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов — только голкипер Эдерсон может похвастать тем же.



В преддверии матча с "Тоттенхэмом" Гвардиола назвал несколько причин, почему левша Лапорт прочно удерживает место в стартовом составе, играя левого центрального защитника.



"Во-первых, из-за своего уровня. Например, сегодня он был невероятно сосредоточен на тренировке и поспевал везде. Я наблюдаю то же самое в Венсане (Компани), Джоне (Стоунсе), и Нико (Отаменди), но его особенность в умении играть левее центра с помощью своей левой ноги".



"Он позволяет нам быстрее выходить из обороны в атаку, чем другие. На его позиции правша тяготеет к смещению в центр, он же может сразу развивать игру по левому флангу. Это помогает в розыгрыше мяча. Правше в этой роли немного сложнее".



"Дело не только в его позиции и его левой ноге, но также в его внимании при оборонительной игре и дуэлях, которые он выигрывает".



"У меня всегда есть возможности для ротации, но когда один игрок действует настолько, настолько, настолько хорошо, это убеждает меня дать ему шанс за шансом. Это решение дается легко", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.