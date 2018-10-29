Антони Мартиаль не будет наказан за инцидент с пенальти в ворота "Эвертона"
FA не имеет претензий к нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю по поводу его падения в штрафной "Эвертона" во время воскресного матча Премьер-Лиги.
Напомним, Антони заработал для "красных дьяволов" пенальти, упав в штрафной соперника после контакта с Идриссой Гейе, хотя повторы показывают, что игрок "ирисок" сперва коснулся мяча.
После поражения 2:1 главный тренер "Эвертона" Марку Силва прямым текстом обвинил 22-летнего француза в симуляции, заявив, что это был "чистый нырок".
Однако Ассоциация не согласилась с мнением Силвы, посчитав решение рефери Джонатана Мосса о назначении 11-метровым правильным, сообщает Sky Sports. В противном случае Антони грозила бы дисквалификация, которой FA с прошлого сезона имеет право наказывать симулянтов.
29.10.2018 21:00
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Последние комментарии:
за базар надо отвечать и Марку Сильва должен быть наказан...
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да тут и обсуждать нехуй - пенальти!
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А Заха ?
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Не симуляция, но и не пенальти. Негр в мяч сыграл.
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ну вообще это пенка, просто мартикаль через чур картинно упал,особенно в шепот как он опорную ногу свою пускает в полет
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