Антони Мартиаль не будет наказан за инцидент с пенальти в ворота "Эвертона"

Падение Антони Мартиаля FA не имеет претензий к нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю по поводу его падения в штрафной "Эвертона" во время воскресного матча Премьер-Лиги.

Напомним, Антони заработал для "красных дьяволов" пенальти, упав в штрафной соперника после контакта с Идриссой Гейе, хотя повторы показывают, что игрок "ирисок" сперва коснулся мяча.

После поражения 2:1 главный тренер "Эвертона" Марку Силва прямым текстом обвинил 22-летнего француза в симуляции, заявив, что это был "чистый нырок".

Однако Ассоциация не согласилась с мнением Силвы, посчитав решение рефери Джонатана Мосса о назначении 11-метровым правильным, сообщает Sky Sports. В противном случае Антони грозила бы дисквалификация, которой FA с прошлого сезона имеет право наказывать симулянтов.



Метки FA, видео, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 752

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Последние комментарии:




  1. kojan 29.10.2018 22:19 # kojan
    за базар надо отвечать и Марку Сильва должен быть наказан...

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  2. mancunia-planet 29.10.2018 21:41 # mancunia-planet
    да тут и обсуждать нехуй - пенальти!

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  3. reams 29.10.2018 21:28 # reams
    А Заха ?

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  4. brown-ale 29.10.2018 21:20 # brown-ale
    Не симуляция, но и не пенальти. Негр в мяч сыграл.

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  5. rap-woiska 29.10.2018 21:15 # rap-woiska
    ну вообще это пенка, просто мартикаль через чур картинно упал,особенно в шепот как он опорную ногу свою пускает в полет

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