Антони Мартиаль не будет наказан за инцидент с пенальти в ворота "Эвертона"

FA не имеет претензий к нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю по поводу его падения в штрафной "Эвертона" во время воскресного матча Премьер-Лиги.

Напомним, Антони заработал для "красных дьяволов" пенальти, упав в штрафной соперника после контакта с Идриссой Гейе, хотя повторы показывают, что игрок "ирисок" сперва коснулся мяча.



После поражения 2:1 главный тренер "Эвертона" Марку Силва прямым текстом обвинил 22-летнего француза в симуляции, заявив, что это был "чистый нырок".



Однако Ассоциация не согласилась с мнением Силвы, посчитав решение рефери Джонатана Мосса о назначении 11-метровым правильным, сообщает Sky Sports. В противном случае Антони грозила бы дисквалификация, которой FA с прошлого сезона имеет право наказывать симулянтов.



