Давид Луис продолжает восхищаться Сарри

Защитник "Челси" Давид Луис в очередной раз выступил с похвалой Маурицио Сарри, на сей раз выделив личные качества главного тренера "синих".

С назначением Сарри Луису удалось вернуться в стартовый состав "синих". Маурицио пока не пожалел, что доверился Давиду, который сформировал надежную связку в центре обороны с Антонио Рюдигером и помогает команде держаться в двух очках от вершины Премьер-Лиги.



За последние недели 31-летний бразилец произнес уже немало хвалебных речей по поводу стиля и философии Сарри. Однако Давид считает Маурицио не только отличным тренером, но и отличны человеком.



"Я так счастлив, потому что Сарри — отличный человек. Он знает, как научить нас, и знает, как сделать нас лучше. Поэтому так легко понимать его и показывать великолепную игру на поле. Мы можем стать еще лучше, и именно так мы должны мыслить. Мы должны работать над тем, чтобы становиться лучше каждую неделю".



"Будучи лидером, ты стараешься обладать правильным настроем. Сарри — наш лидер, он старается показывать нам, чего он хочет от нас. Мы в свою очередь стараемся изо всех сил, чтобы выигрывать матчи. Думаю, так и должно быть. Если не не чувствуешь себя счастливым, то нужно что-то изменить. Теперь мы счастливы".



"Мы счастливы играть в такой футбол, и этот настрой должен быть у тебя каждый день. У нас одна из лучших работ в мире, поэтому мы должны упорно работать, тренироваться с дисциплиной и удовольствием", — цитирует Луиса The Independent.