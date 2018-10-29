Моуриньо получит более 100 миллионов фунтов на трансферы в январе
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо получит мощную поддержку со стороны боссов клуба в зимнее трансферное окно и сможет потратить более 100 миллионов фунтов.
Напомним, Моуриньо остался глубоко разочарован итогами летнего трансферного окна, получив в свою команду лишь Фреда, Диогу Далота и Ли Гранта. И хотя Жозе не является сторонником покупок в январе, на сей раз он попытается наверстать упущенное в межсезонье.
Как стало известно The Guardian, Моуриньо надеется приобрести зимой центрального защитника и проверенного бомбардира — и ту, и другую позицию португальский тренер пытался укрепить еще летом.
Руководство "Юнайтед" уже выразило готовность поддержать Моуриньо на трансферном рынке, при условии, что названные Жозе игроки покажутся клубу правильными и будут доступны для приобретения.
Что касается позиции центрального защитника, то летом Моуриньо присматривался здесь к Рафаэлю Варану из "Реала", Харри Магуайру из "Лестера" и Джерому Боатенгу из "Баварии". Возможно, Жозе вернется к кандидатуре кого-либо из нх — или обратит свой взор на Тоби Алдервейрелда, чья контрактная ситуация в "Тоттенхэме" становится все более напряженной.
29.10.2018 19:00
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Ты доработай сначала
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Маурка обосанка ты наш давай по браски плески кихила фабра и дринвотера оформляй
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Кукурина с Маймылмаевым купит
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ну и кто из топов к нему пойдет? алдейверелд разве что, да и то скорее как санчес будет себе на пенсию копить
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Ееее бой!
Маур не аут!
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попытаться выцепить Тоби - самая логичная затея. Заодно и конкурента ослабить. Только Леви положит болт на сентименты и выдоит вудворда по полной
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