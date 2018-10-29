Моуриньо получит более 100 миллионов фунтов на трансферы в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо получит мощную поддержку со стороны боссов клуба в зимнее трансферное окно и сможет потратить более 100 миллионов фунтов.

Напомним, Моуриньо остался глубоко разочарован итогами летнего трансферного окна, получив в свою команду лишь Фреда, Диогу Далота и Ли Гранта. И хотя Жозе не является сторонником покупок в январе, на сей раз он попытается наверстать упущенное в межсезонье.



Как стало известно The Guardian, Моуриньо надеется приобрести зимой центрального защитника и проверенного бомбардира — и ту, и другую позицию португальский тренер пытался укрепить еще летом.



Руководство "Юнайтед" уже выразило готовность поддержать Моуриньо на трансферном рынке, при условии, что названные Жозе игроки покажутся клубу правильными и будут доступны для приобретения.



Что касается позиции центрального защитника, то летом Моуриньо присматривался здесь к Рафаэлю Варану из "Реала", Харри Магуайру из "Лестера" и Джерому Боатенгу из "Баварии". Возможно, Жозе вернется к кандидатуре кого-либо из нх — или обратит свой взор на Тоби Алдервейрелда, чья контрактная ситуация в "Тоттенхэме" становится все более напряженной.