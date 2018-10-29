Моуриньо получит более 100 миллионов фунтов на трансферы в январе

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо получит мощную поддержку со стороны боссов клуба в зимнее трансферное окно и сможет потратить более 100 миллионов фунтов.

Напомним, Моуриньо остался глубоко разочарован итогами летнего трансферного окна, получив в свою команду лишь Фреда, Диогу Далота и Ли Гранта. И хотя Жозе не является сторонником покупок в январе, на сей раз он попытается наверстать упущенное в межсезонье.

Как стало известно The Guardian, Моуриньо надеется приобрести зимой центрального защитника и проверенного бомбардира — и ту, и другую позицию португальский тренер пытался укрепить еще летом.

Руководство "Юнайтед" уже выразило готовность поддержать Моуриньо на трансферном рынке, при условии, что названные Жозе игроки покажутся клубу правильными и будут доступны для приобретения.

Что касается позиции центрального защитника, то летом Моуриньо присматривался здесь к Рафаэлю Варану из "Реала", Харри Магуайру из "Лестера" и Джерому Боатенгу из "Баварии". Возможно, Жозе вернется к кандидатуре кого-либо из нх — или обратит свой взор на Тоби Алдервейрелда, чья контрактная ситуация в "Тоттенхэме" становится все более напряженной.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 29.10.2018 20:24 # mufc1994
    Ты доработай сначала

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  2. meshuggah 29.10.2018 20:17 # meshuggah
    Маурка обосанка ты наш давай по браски плески кихила фабра и дринвотера оформляй

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  3. asnural 29.10.2018 20:05 # asnural
    Кукурина с Маймылмаевым купит

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  4. liverfun 29.10.2018 19:39 # liverfun
    ну и кто из топов к нему пойдет? алдейверелд разве что, да и то скорее как санчес будет себе на пенсию копить

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  5. chebrec 29.10.2018 19:37 # chebrec
    Ееее бой!
    Маур не аут!

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  6. lfcynwa 29.10.2018 19:02 # lfcynwa
    попытаться выцепить Тоби - самая логичная затея. Заодно и конкурента ослабить. Только Леви положит болт на сентименты и выдоит вудворда по полной

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