Майкл Кин рассказал, что едва не лишился ноги в прошлом сезоне

Защитник "Эвертона" Майкл Кин рассказал, что перенесенная в прошлом сезоне травма стопы могла привести к ампутации.

В данный момент Кин переживает пока что лучший период своей мерсисайдской карьеры, однако начиналось все для Майкла не так радужно. Перебравшись на "Гудисон Парк" из "Бернли" летом 2017, уже в сентябре защитник серьезно пострадал в матче Кубка Лиги против "Сандерленда".



В подкат против Кина двумя ногами пошел экс-нападающий "ирисок" Джеймс Вон. Тогда Майкл продолжил игру, после которой ему пришлось наложить восемь швов на левую стопу, чтобы зашить рану.



Тогда игроку сборной Англии прописали отдых длиной в три недели, однако Кин вернулся на поле уже спустя 10 дней — в бутсе 12-го размера вместо привычного 10-го на поврежденной ноге. Но это лишь усугубило ситуацию, и инфекция едва не привела к ампутации. Окончательно оправиться после той травмы Майкл смог только через четыре месяца.



"Я продолжил игру после того столкновения, но я знал, что что-то не в порядке, потому что своими шипами он сделал мне дырку сверху моей бутсы".



"В перерыве моя стопа изнывала от боли, но я ничего не сделал и сыграл второй тайм. Затем я снял бутсу и кровь была повсюду".



"Мне наложили швы, но на следующее утро я проснулся в абсолютной агонии. Я не мог ступать на свою ногу. Мне потребовалось 10 минут, чтобы добраться до края кровати".



"Когда я вернулся через 10 дней, то мог пинать мяч, но не чувствовал себя прежним. Я сыграл довольно неплохо против "Бернли", но ситуация с травмой ухудшилась".



"Если бы я продолжал играть, то все могло бы быть очень серьезно. Доктора сказали, что я мог потерять ногу, если бы стало еще хуже", — рассказал Кин The Times.