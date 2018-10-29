Почеттино: "Гвардиола имеет громадную ценность для Премьер-Лиги"

Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола имеет "громадную ценность" для всей Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне Гвардиола очень легко оформил чемпионство в Премьер-Лиге со своей командой, попутно побив множество рекордов, в связи с чем даже появились опасения, что доминирующее положение "Сити" может установиться на много лет, сделав английское первенство скучным.

Однако Маурисио считает, что каталонец исключительно позитивен для Премьер-Лиги, увеличивая ее престиж в мировом масштабе.

"Самое важное для меня, что Пеп принес в Англию очень хорошую энергию, он принес собственный тренерский стиль, собственную философию. Он выиграл много всего с "Барселоной" и "Баварией" и является одним из лучших тренеров".

"Он ценен для Англии и Премьер-Лиги, показывая остальному миру, что это лучшая страна и лучшая лига, чтобы играть здесь в футбол. В конце концов каждый из тренеров — вроде Сарри или Пеллегрини — дает Премьер-Лиге что-то свое".

"Он имеет громадную ценность для Премьер-Лиге. Будучи одним из лучших тренеров в мире — как Моуриньо или любой другой тренер, выигравший кучу всего — он увеличивает престиж соревнования. Это великолепно".

"Хорошие тренеры есть везде: в Премьер-Лиге, Италии, Франции, Германии, Португалии — и даже Аргентине! Не хочу проявить неуважение, но для меня Премьер-Лига — лучшее соревнование по ряду причин, и здесь работают некоторые из лучших тренеров мира".

"Кто является Лионелем Месси среди тренеров? Такого не существует, потому что тренеры не играют. Нам нужно создать лигу тренеров, и тогда посмотрим, кто лучший! Это точно не я? Нет, я Джорджо Кьеллини среди тренеров!" — цитирует Почеттино Daily Mirror.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 615

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  1. winnerd 29.10.2018 18:07 # winnerd
    подлизали друг другу

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  2. martingor 29.10.2018 17:50 # martingor
    Один педрила подсосал другому педриле

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  3. chebrec 29.10.2018 17:50 # chebrec
    Конечно
    Сколько бабла в него влили

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  4. griezmann 29.10.2018 17:49 # griezmann
    верно

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  5. vyrentz 29.10.2018 17:32 # vyrentz
    Mauricio Limonchello

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  6. silva77 29.10.2018 17:24 # silva77
    Пеп это Топ Топище- означет Лучший из Лучших

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  7. alexomck 29.10.2018 17:23 # alexomck
    сливать в ЛЧ за ЭйПиЭлы - бесценно. пару концов этому физруку из шпании.

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  8. mancunia-planet 29.10.2018 17:16 # mancunia-planet
    Маур, аут!

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  9. puhovik-vengera 29.10.2018 17:03 # puhovik-vengera
    Э хорош там лимонить друг дружке

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