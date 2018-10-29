Почеттино: "Гвардиола имеет громадную ценность для Премьер-Лиги"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола имеет "громадную ценность" для всей Премьер-Лиги.
В прошлом сезоне Гвардиола очень легко оформил чемпионство в Премьер-Лиге со своей командой, попутно побив множество рекордов, в связи с чем даже появились опасения, что доминирующее положение "Сити" может установиться на много лет, сделав английское первенство скучным.
Однако Маурисио считает, что каталонец исключительно позитивен для Премьер-Лиги, увеличивая ее престиж в мировом масштабе.
"Самое важное для меня, что Пеп принес в Англию очень хорошую энергию, он принес собственный тренерский стиль, собственную философию. Он выиграл много всего с "Барселоной" и "Баварией" и является одним из лучших тренеров".
"Он ценен для Англии и Премьер-Лиги, показывая остальному миру, что это лучшая страна и лучшая лига, чтобы играть здесь в футбол. В конце концов каждый из тренеров — вроде Сарри или Пеллегрини — дает Премьер-Лиге что-то свое".
"Он имеет громадную ценность для Премьер-Лиге. Будучи одним из лучших тренеров в мире — как Моуриньо или любой другой тренер, выигравший кучу всего — он увеличивает престиж соревнования. Это великолепно".
"Хорошие тренеры есть везде: в Премьер-Лиге, Италии, Франции, Германии, Португалии — и даже Аргентине! Не хочу проявить неуважение, но для меня Премьер-Лига — лучшее соревнование по ряду причин, и здесь работают некоторые из лучших тренеров мира".
"Кто является Лионелем Месси среди тренеров? Такого не существует, потому что тренеры не играют. Нам нужно создать лигу тренеров, и тогда посмотрим, кто лучший! Это точно не я? Нет, я Джорджо Кьеллини среди тренеров!" — цитирует Почеттино Daily Mirror.
29.10.2018 17:00
Просмотров: 615
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
подлизали друг другу
(ответить)
Один педрила подсосал другому педриле
(ответить)
Конечно
Сколько бабла в него влили
(ответить)
верно
(ответить)
Mauricio Limonchello
(ответить)
Пеп это Топ Топище- означет Лучший из Лучших
(ответить)
сливать в ЛЧ за ЭйПиЭлы - бесценно. пару концов этому физруку из шпании.
(ответить)
Маур, аут!
(ответить)
Э хорош там лимонить друг дружке
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий