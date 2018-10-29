Давид Луис видит "отличную возможность" для "Челси" выиграть Премьер-Лигу

Защитник "Челси" Давид Луис считает, что у его команды есть "отличная возможность" оформить свой очередной титул Премьер-Лиги.

Победа 0:4 над "Бернли" в воскресенье позволила "синим" сохранить два очка отставания от вершины Премьер-Лиги. На старте сезона ожидания в отношении "Челси" были не так велики, как в отношении "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", вдобавок лондонцы не обременены выступлением в Лиге Чемпионов, имея возможность беречь основных игроков в Лиге Европы, и Луис видит в этом шанс побороться за чемпионство.



"Нужно видеть в этом отличную возможность. Когда выступаешь за большой клуб — а большой клуб выступает сразу во многих соревнованиях — перед тобой открываются удивительные возможности".



"Всегда лучше играть, чем тренироваться, и в данный момент мы проводим матч за матчем. Я счастливчик, потому что регулярно играю за большой клуб, а большие клубы всегда стремятся выигрывать трофеи. Я обожаю это".



"Мне довелось побеждать здесь с отличными командами, но я и проигрывал с отличными командами. Думаю, нынешняя команда старается прогрессировать с каждым днем. Тренер находится здесь только три-четыре месяца, но он старается улучшить наш стиль игры, нашу философию".



"Премьер-Лига — непростое соревнование, а сезон только начался. Мы должны сохранять концентрацию на футболе, но в данный момент у нас получается добывать хорошие результаты, потому что мы упорно трудимся каждый день", — цитирует Луиса The Independent.