Давид Луис видит "отличную возможность" для "Челси" выиграть Премьер-Лигу

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис считает, что у его команды есть "отличная возможность" оформить свой очередной титул Премьер-Лиги.

Победа 0:4 над "Бернли" в воскресенье позволила "синим" сохранить два очка отставания от вершины Премьер-Лиги. На старте сезона ожидания в отношении "Челси" были не так велики, как в отношении "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", вдобавок лондонцы не обременены выступлением в Лиге Чемпионов, имея возможность беречь основных игроков в Лиге Европы, и Луис видит в этом шанс побороться за чемпионство.

"Нужно видеть в этом отличную возможность. Когда выступаешь за большой клуб — а большой клуб выступает сразу во многих соревнованиях — перед тобой открываются удивительные возможности".

"Всегда лучше играть, чем тренироваться, и в данный момент мы проводим матч за матчем. Я счастливчик, потому что регулярно играю за большой клуб, а большие клубы всегда стремятся выигрывать трофеи. Я обожаю это".

"Мне довелось побеждать здесь с отличными командами, но я и проигрывал с отличными командами. Думаю, нынешняя команда старается прогрессировать с каждым днем. Тренер находится здесь только три-четыре месяца, но он старается улучшить наш стиль игры, нашу философию".

"Премьер-Лига — непростое соревнование, а сезон только начался. Мы должны сохранять концентрацию на футболе, но в данный момент у нас получается добывать хорошие результаты, потому что мы упорно трудимся каждый день", — цитирует Луиса The Independent.



Метки Луис, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 16:35

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 29.10.2018 16:59 # vyrentz
    Почба от защиты

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  2. asnural 29.10.2018 16:49 # asnural
    Давид Видич блин..смотрел бы лучше за напами получше

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  3. electric 29.10.2018 16:47 # electric
    > не обременены выступлением в Лиге Чемпионов

    > а большой клуб выступает сразу во многих соревнованиях

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