Моуриньо видит проблемы у МЮ на обоих концах поля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что игра его команды продолжает хромать как в обороне, так и в атаке.

В трех последних матчах Премьер-Лиги "красные дьяволы" обыграли "Ньюкасл" с "Эвертоном" и лишь на последних мгновениях упустили победу против "Челси". Однако Моуриньо опасается делать громкие заявления и признает, что "Юнайтед" по-прежнему имеет большие проблемы.



"Мы играем нормально. Наша игра лишена железобетонной надежности, как мне бы того хотелось, и у нас нет инстинкта убийцы, как я бы хотел".



"Некоторые команды могут иметь три момента и забить три гола. Некоторым командам не нужно держать мяч, они и так выстоят и не пропустят".



"Но для нас в данный момент невозможно сыграть "на ноль", несмотря на феноменального голкипера. А забитые голы даются нам с большим трудом — вы и сами это видите. В девяти последних матчах Лукаку и Рэшфорд забили один гол на двоих, если не ошибаюсь", — цитирует Моуриньо ESPN.