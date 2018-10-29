Моуриньо видит проблемы у МЮ на обоих концах поля

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что игра его команды продолжает хромать как в обороне, так и в атаке.

В трех последних матчах Премьер-Лиги "красные дьяволы" обыграли "Ньюкасл" с "Эвертоном" и лишь на последних мгновениях упустили победу против "Челси". Однако Моуриньо опасается делать громкие заявления и признает, что "Юнайтед" по-прежнему имеет большие проблемы.

"Мы играем нормально. Наша игра лишена железобетонной надежности, как мне бы того хотелось, и у нас нет инстинкта убийцы, как я бы хотел".

"Некоторые команды могут иметь три момента и забить три гола. Некоторым командам не нужно держать мяч, они и так выстоят и не пропустят".

"Но для нас в данный момент невозможно сыграть "на ноль", несмотря на феноменального голкипера. А забитые голы даются нам с большим трудом — вы и сами это видите. В девяти последних матчах Лукаку и Рэшфорд забили один гол на двоих, если не ошибаюсь", — цитирует Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 643

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  1. asnural 29.10.2018 16:50 # asnural
    Еще один Видич..Жозефина Видич

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  2. vyrentz 29.10.2018 16:47 # vyrentz
    Double penetrated United, Welcome Hole

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  3. frisby 29.10.2018 16:34 # frisby
    Моуриньо видит проблемы у МЮ на обоих концах.
    На конце у похба и на конце лукаку. Цыган ВенероЛах

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  4. monsieurgood 29.10.2018 16:05 # monsieurgood
    Маур, аут!

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  5. mancunia-planet 29.10.2018 16:05 # mancunia-planet
    Маур, аут!

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