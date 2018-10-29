Стоунс: "Премьер-Лига — сильнейшая лига в мире"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс назвал Премьер-Лигу сильнейшей лигой в мире.

На старте нового сезона наблюдается невероятная плотность в верхней половине таблицы. По мнению Стоунса, это происходит от того, что фавориты привыкли играть с полной самоотдачей против любого соперника, отлично понимая, что в Премьер-Лиге нет слабых команд.



"Я убежден, что у нас сильнейшая лига в мире, причем намного. Каждая команда в Премьер-Лиге так сильна, независимо от своего положения в таблице".



"Вы видели, какие проблемы испытывал "Вест Бромвич" в прошлом сезоне. Они назначили нового тренера (Даррена Мура), приехали на "Олд Траффорд" и обыграли "Юнайтед", благодаря чему мы оформили свое чемпионство. Думаю, это показывает, что любая команда может обыграть любую другую, и сильны здесь не только первые пять-шесть команд".



"В футболе в любой момент времени произойти может что угодно, однако каждая из команд обладает большим запасом прочности. Думаю, это хорошо, потому что никто не снимает ногу с педали газа, особенно против больших команд", — цитирует Стоунса Sky Sports.