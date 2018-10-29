Азар может пропустить еще один матч "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар рискует пропустить еще один матч своего клуба из-за проблем со спиной.

20 октября Азар целиком провел матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", но еще в первом тайме Эдену несколько раз сильно досталась от соперников, из-за чего его игра потускнела, и он не мог нормально ускоряться.



В результате 27-летний бельгиец пропустил победу над БАТЭ в Лиге Европы (3:1) и разгром "Бернли" в Премьер-Лиге (0:4). Однако Азар пока не решил свои проблемы со здоровьем, и Сарри нужно будет решить, задействует он своего лучшего бомбардира против "Дерби" в Кубке Лиги посреди недели или побережет к дерби с "Кристал Пэлас" до уикенда.



"Я хочу, чтобы он был в строю на каждый матч, если это возможно. У нас много хороших игроков, но Азар дает нам нечто особенное. Я очень доволен тем, что команда забила семь голов без Азара. Это хороший признак. Но я хочу, чтобы он вернулся как можно скорее. Я не уверен насчет среды, но надеюсь на воскресенье", — цитирует Сарри Daily Star.