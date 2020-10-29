Моуриньо объяснил, почему Лукаку начал матч с "Эвертоном" в запасе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему вывел нападающего Ромелу Лукаку из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Эвертона".

К воскресному противостоянию со своим бывшим клубом Лукаку подошел с серией из восьми матчей подряд без голов, и Моуриньо принял решение впервые с первого дня сезона оставить 25-летнего бельгийца на скамейке запасных.



Свое решение Жозе объяснил даже не голевой засухой подопечного, вышедшего на замену в середине второго тайма и вновь не сумевшего забить, а потерей Ромелу уверенности в себе.



"Причина в том, что он играет много матчей, а в последнее время у него проблемы не только с забитыми голами. Также он не демонстрирует большой уверенности в себе, и иногда мы решаем, что таким игрокам лучше остаться за пределами поля. Так мы их бережем и уводим из под давления".



"Вступая в игру позже, он будет выходить с позитивным ощущением, чтобы попытаться повлиять на игру и вернуться в нормальное состояние, потому что в своем нормальном состоянии Ромелу забивает много голов. Сейчас он этого не делает, а потому находится под некоторым давлением", — цитирует Моуриньо Daily Star.