Моуриньо объяснил, почему Лукаку начал матч с "Эвертоном" в запасе

Ромелу Лукаку Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему вывел нападающего Ромелу Лукаку из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Эвертона".

К воскресному противостоянию со своим бывшим клубом Лукаку подошел с серией из восьми матчей подряд без голов, и Моуриньо принял решение впервые с первого дня сезона оставить 25-летнего бельгийца на скамейке запасных.

Свое решение Жозе объяснил даже не голевой засухой подопечного, вышедшего на замену в середине второго тайма и вновь не сумевшего забить, а потерей Ромелу уверенности в себе.

"Причина в том, что он играет много матчей, а в последнее время у него проблемы не только с забитыми голами. Также он не демонстрирует большой уверенности в себе, и иногда мы решаем, что таким игрокам лучше остаться за пределами поля. Так мы их бережем и уводим из под давления".

"Вступая в игру позже, он будет выходить с позитивным ощущением, чтобы попытаться повлиять на игру и вернуться в нормальное состояние, потому что в своем нормальном состоянии Ромелу забивает много голов. Сейчас он этого не делает, а потому находится под некоторым давлением", — цитирует Моуриньо Daily Star.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 13:00

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  1. vyrentz 29.10.2018 13:44 # vyrentz
    МЮ - яма, все скатываются попадая туда. Страшно представить как бы тащил Марсьяля, перейдите он в другую команду.

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  2. chebrec 29.10.2018 13:17 # chebrec
    Лукаку устал

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