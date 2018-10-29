Матч "Лестера" против "Саутгемптона" в Кубке Лиги отложен

Кинг Пауэр и вертолет владельца клуба Футбольная Лига официально подтвердила, что матч "Лестера" против "Саутгемптона" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги был отложен на неопределенное время.

В данный момент "лисы" вместе с остальным футбольным миром скорбят по поводу страшной трагедии, которая случилась в минувшую субботу, когда на парковке близ "Кинг Пауэр" потерпел крушение вертолет с владельцем клуба Вишаем Шриваддханапрабхом и четырьмя другими людьми на борту.

Естественно, что сейчас команда Клода Пюэля и ее болельщики находятся не в лучшем психологическом состоянии, чтобы снова наслаждаться игрой, поэтому Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, приняла решение отложить домашний для "Лестера" матч, изначально запланированный на вечер вторника.

Новая дата матча пока не определена, но остальные игры 4-го раунда состоятся по расписанию, а принимающие в них участие футболисты наденут черные траурные повязки в знак памяти о погибших.



Метки Кубок Лиги, Лестер, Саутгемптон, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 12:00

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  1. scouser2005 29.10.2018 12:14 # scouser2005
    Горе конечно.. Это надо пережить. Держитесь ребята. Лестер нам нужен в АПЛ, хорошая, симпатичная команда и клуб. Не то, что пенсы..

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  2. star69 29.10.2018 12:13 # star69
    Жесть конечно..

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  3. chebrec 29.10.2018 12:06 # chebrec
    Удар по клубу

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