Матч "Лестера" против "Саутгемптона" в Кубке Лиги отложен

Футбольная Лига официально подтвердила, что матч "Лестера" против "Саутгемптона" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги был отложен на неопределенное время.

В данный момент "лисы" вместе с остальным футбольным миром скорбят по поводу страшной трагедии, которая случилась в минувшую субботу, когда на парковке близ "Кинг Пауэр" потерпел крушение вертолет с владельцем клуба Вишаем Шриваддханапрабхом и четырьмя другими людьми на борту.



Естественно, что сейчас команда Клода Пюэля и ее болельщики находятся не в лучшем психологическом состоянии, чтобы снова наслаждаться игрой, поэтому Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, приняла решение отложить домашний для "Лестера" матч, изначально запланированный на вечер вторника.



Новая дата матча пока не определена, но остальные игры 4-го раунда состоятся по расписанию, а принимающие в них участие футболисты наденут черные траурные повязки в знак памяти о погибших.