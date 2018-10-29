10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 29 октября поединком "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" завершится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция
Прежде "Тоттенхэм" еще никогда не набирал так много очков в девяти первых матчах Премьер-Лиги — 21. Проблема для "шпор" в том, что на сей раз есть команды лучше, включая "Манчестер Сити", у которого на два балла лучше.
Посреди прошлой недели "Тоттенхэм" упустил победу в гостях у ПСВ, и Маурисио Почеттино был вынужден признать, что ничья 1:1 практически лишает его команду шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Хорошая вещь в том, что теперь "шпоры" могут полностью сосредоточиться на Премьер-Лиге.
"Горожане" прибывают в Лондон с опасениями насчет газона "Уэмбли", где в воскресенье прошел матч по американскому футболу. Плохое поле может помешать техничной команде Хосепа Гвардиолы сыграть в свою игру, не говоря уже о возрастающем риске травм.
— "Тоттенхэм" проиграл 10 из 15 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге, включая обе в прошлом сезоне.
— С начала сезона 2011/12 противостояние двух этих команд является самым результативным в Премьер-Лиге — 59 голов в 14 матчах.
— Свой лучший результат после 10 первых туров сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" установил в 2011/12 (22).
— В 21 последнем матче на "Уэмбли" "шпоры потерпели только два поражения, включая одно от "Сити" в апреле.
— "Тоттенхэм" имеет возможность четвертый матч подряд в Премьер-Лиге провести "на ноль" — впервые с апреля 2017.
— Играя по понедельникам в Премьер-Лиге, "шпоры" избегают поражений уже девять матчей кряду — с проигрыша "Норвичу" в апреле 2012.
— С момента назначения Почеттино в сезоне 2014/15 только "Арсенал" набрал очков меньше, чем "Тоттенхэм" (54), в противостояниях с командами топ-6.
— Сити" может провести 10 первых матчей сезона без поражений в высшем дивизионе всего лишь в пятый раз в истории.
— Беспроигрышная серия "горожан" в Премьер-Лиге насчитывает уже 15 матчей, и в них они пропустили только шесть голов.
— "Сити" может повторить клубный рекорд из шести матчей подряд без пропущенных мячей в чемпионате.
— Гвардиола потерпел только два поражения в 13 последних тренерских противостояниях с Почеттино, одержав семь побед.
"Тоттенхэм" надеется задействовать полузащитника Деле Алли, пропустившего четыре последних матча из-за травмы задней поверхности бедра. Тоби Алдервейрелд и Данни Роуз остаются в лазарете.
"Сити" все еще лишен полузащитника Илкая Гюндогана, испытывающего проблемы с задней поверхностью бедра. Фабиан Дельф и Кайл Уолкер уже в порядке — как и, возможно, будет Данило.
29.10.2018 11:20
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Пиздос, гляньте на поле уэмбли.
На такой говномесиве у шпор есть шанс, КОРОЛЯМ сложно будет играть в свой секси-футбол.
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объясните адекватно, почему алли считается топом? он же лох, что неоднократно демонстрировал в сборной. даже кривоногий лингард не хуже этого распиаренного овцеёба
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когда бахнул бакал браун эля. а это был не эль
29.10.2018 11:20 #
brown-ale
Желтенькая пошла, сказал Баркли
Источник: http://fapl.ru/posts/66259/?c=1#c6743452
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Кейн дубль.
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Пусть будет ничья!
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