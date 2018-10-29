10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 29 октября поединком "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" завершится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



Прежде "Тоттенхэм" еще никогда не набирал так много очков в девяти первых матчах Премьер-Лиги — 21. Проблема для "шпор" в том, что на сей раз есть команды лучше, включая "Манчестер Сити", у которого на два балла лучше.



Посреди прошлой недели "Тоттенхэм" упустил победу в гостях у ПСВ, и Маурисио Почеттино был вынужден признать, что ничья 1:1 практически лишает его команду шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Хорошая вещь в том, что теперь "шпоры" могут полностью сосредоточиться на Премьер-Лиге.



"Горожане" прибывают в Лондон с опасениями насчет газона "Уэмбли", где в воскресенье прошел матч по американскому футболу. Плохое поле может помешать техничной команде Хосепа Гвардиолы сыграть в свою игру, не говоря уже о возрастающем риске травм.



— "Тоттенхэм" проиграл 10 из 15 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге, включая обе в прошлом сезоне.



— С начала сезона 2011/12 противостояние двух этих команд является самым результативным в Премьер-Лиге — 59 голов в 14 матчах.



— Свой лучший результат после 10 первых туров сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" установил в 2011/12 (22).



— В 21 последнем матче на "Уэмбли" "шпоры потерпели только два поражения, включая одно от "Сити" в апреле.



— "Тоттенхэм" имеет возможность четвертый матч подряд в Премьер-Лиге провести "на ноль" — впервые с апреля 2017.



— Играя по понедельникам в Премьер-Лиге, "шпоры" избегают поражений уже девять матчей кряду — с проигрыша "Норвичу" в апреле 2012.



— С момента назначения Почеттино в сезоне 2014/15 только "Арсенал" набрал очков меньше, чем "Тоттенхэм" (54), в противостояниях с командами топ-6.



— Сити" может провести 10 первых матчей сезона без поражений в высшем дивизионе всего лишь в пятый раз в истории.



— Беспроигрышная серия "горожан" в Премьер-Лиге насчитывает уже 15 матчей, и в них они пропустили только шесть голов.



— "Сити" может повторить клубный рекорд из шести матчей подряд без пропущенных мячей в чемпионате.



— Гвардиола потерпел только два поражения в 13 последних тренерских противостояниях с Почеттино, одержав семь побед.



"Тоттенхэм" надеется задействовать полузащитника Деле Алли, пропустившего четыре последних матча из-за травмы задней поверхности бедра. Тоби Алдервейрелд и Данни Роуз остаются в лазарете.



"Сити" все еще лишен полузащитника Илкая Гюндогана, испытывающего проблемы с задней поверхностью бедра. Фабиан Дельф и Кайл Уолкер уже в порядке — как и, возможно, будет Данило.