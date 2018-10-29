10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Венсан Компани и Деле Алли В понедельник 29 октября поединком "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" завершится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция

Прежде "Тоттенхэм" еще никогда не набирал так много очков в девяти первых матчах Премьер-Лиги — 21. Проблема для "шпор" в том, что на сей раз есть команды лучше, включая "Манчестер Сити", у которого на два балла лучше.

Посреди прошлой недели "Тоттенхэм" упустил победу в гостях у ПСВ, и Маурисио Почеттино был вынужден признать, что ничья 1:1 практически лишает его команду шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Хорошая вещь в том, что теперь "шпоры" могут полностью сосредоточиться на Премьер-Лиге.

"Горожане" прибывают в Лондон с опасениями насчет газона "Уэмбли", где в воскресенье прошел матч по американскому футболу. Плохое поле может помешать техничной команде Хосепа Гвардиолы сыграть в свою игру, не говоря уже о возрастающем риске травм.

— "Тоттенхэм" проиграл 10 из 15 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге, включая обе в прошлом сезоне.

— С начала сезона 2011/12 противостояние двух этих команд является самым результативным в Премьер-Лиге — 59 голов в 14 матчах.

— Свой лучший результат после 10 первых туров сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" установил в 2011/12 (22).

— В 21 последнем матче на "Уэмбли" "шпоры потерпели только два поражения, включая одно от "Сити" в апреле.

— "Тоттенхэм" имеет возможность четвертый матч подряд в Премьер-Лиге провести "на ноль" — впервые с апреля 2017.

— Играя по понедельникам в Премьер-Лиге, "шпоры" избегают поражений уже девять матчей кряду — с проигрыша "Норвичу" в апреле 2012.

— С момента назначения Почеттино в сезоне 2014/15 только "Арсенал" набрал очков меньше, чем "Тоттенхэм" (54), в противостояниях с командами топ-6.

— Сити" может провести 10 первых матчей сезона без поражений в высшем дивизионе всего лишь в пятый раз в истории.

— Беспроигрышная серия "горожан" в Премьер-Лиге насчитывает уже 15 матчей, и в них они пропустили только шесть голов.

— "Сити" может повторить клубный рекорд из шести матчей подряд без пропущенных мячей в чемпионате.

— Гвардиола потерпел только два поражения в 13 последних тренерских противостояниях с Почеттино, одержав семь побед.

"Тоттенхэм" надеется задействовать полузащитника Деле Алли, пропустившего четыре последних матча из-за травмы задней поверхности бедра. Тоби Алдервейрелд и Данни Роуз остаются в лазарете.

"Сити" все еще лишен полузащитника Илкая Гюндогана, испытывающего проблемы с задней поверхностью бедра. Фабиан Дельф и Кайл Уолкер уже в порядке — как и, возможно, будет Данило.



Метки анонс тура, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 11:20

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Последние комментарии:




  1. chebrec 29.10.2018 12:03 # chebrec
    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что следит за выступлениями форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

    – Никогда не встречался с Салахом, но слежу за его игрой. Он отличный форвард и своей скромностью хорошо представляет весь мусульманский мир, его мораль. Нынешнее поколение нуждается в таких людях, своей дисциплинированностью и скромностью Салах сделал себе имя, известное на весь мир, это настоящая икона, – приводит слова Нурмагомедова Kingfut.

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  2. jesus33 29.10.2018 11:52 # jesus33
    https://pbs.twimg.com/media/DqnGk3JXcAA2eLn.jpg
    https://pbs.twimg.com/media/DqnGxbsWwAArjGW.jpg

    Пиздос, гляньте на поле уэмбли.
    На такой говномесиве у шпор есть шанс, КОРОЛЯМ сложно будет играть в свой секси-футбол.

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  3. mata-hazard 29.10.2018 11:46 # mata-hazard
    Украинский фильм «Позывной Бандерас» о войне в Донбассе собрал за первые дни проката 753 тысячи гривен при бюджете 40 миллионов, из которых 20 миллионов выделило министерство культуры.
    Автор сценария картины Сергей Дзюба сообщил в своем Facebook-аккаунте, что ленту могут снять с проката из-за плохих сборов. По его словам, в этом виноваты Российские спецслужбы.
    Вот хохолики давничи, даже тут русские виноваты :)

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  4. jesus33 29.10.2018 11:46 # jesus33
    Короли Манчестера и всей Англий пожалуют в Лондон, чтобы вернуть портовый мусор на их законное место - под шконку.

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  5. narcot 29.10.2018 11:38 # narcot
    объясните адекватно, почему алли считается топом? он же лох, что неоднократно демонстрировал в сборной. даже кривоногий лингард не хуже этого распиаренного овцеёба

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  6. narcot 29.10.2018 11:37 # narcot
    когда бахнул бакал браун эля. а это был не эль

    29.10.2018 11:20 #
    brown-ale

    Желтенькая пошла, сказал Баркли

    Источник: http://fapl.ru/posts/66259/?c=1#c6743452

    (ответить)

  7. gavriil 29.10.2018 11:30 # gavriil
    Кейн дубль.

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  8. reams 29.10.2018 11:25 # reams
    Пусть будет ничья!

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