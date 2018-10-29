"Челси" уехал с "Терф Мур" без Рюдигера и Баркли, задержавшихся на допинг-тесте

Защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Росс Баркли пропустили обратный рейс "Челси" в Лондон после матча Премьер-Лиги против "Бернли", задержавшись на допинг-тесте.

Накануне "синие" отпраздновал дежурную, но в то же время вполне выразительную победу на "Терф Мур". Рюдигер помог своей команде сохранить ворота на замке, а Баркли отметился голом и двумя результативными передачами — 0:4.



Как сообщает Daily Mail, после матча автобус забрал команду Маурицио Сарри в аэропорт, чтобы затем улететь в Лондон. Однако со стадиона лондонцы уехали без Антонио и Росса, сыгравших все 90 минут.



Рюдигер и Баркли оказались в числе случайно выбранных игроков, чтобы пройти допинг-тест, однако у них возникли трудности со сдачей образцов мочи. На соответствующие процедуры им потребовалось целых два часа, и добираться домой им пришлось самостоятельно.



Добавим, свой следующий матч "Челси" проведет уже в среду, когда на "Стэмфорд Бридж" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги пожалует "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.