"Челси" уехал с "Терф Мур" без Рюдигера и Баркли, задержавшихся на допинг-тесте

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Росс Баркли пропустили обратный рейс "Челси" в Лондон после матча Премьер-Лиги против "Бернли", задержавшись на допинг-тесте.

Накануне "синие" отпраздновал дежурную, но в то же время вполне выразительную победу на "Терф Мур". Рюдигер помог своей команде сохранить ворота на замке, а Баркли отметился голом и двумя результативными передачами — 0:4.

Как сообщает Daily Mail, после матча автобус забрал команду Маурицио Сарри в аэропорт, чтобы затем улететь в Лондон. Однако со стадиона лондонцы уехали без Антонио и Росса, сыгравших все 90 минут.

Рюдигер и Баркли оказались в числе случайно выбранных игроков, чтобы пройти допинг-тест, однако у них возникли трудности со сдачей образцов мочи. На соответствующие процедуры им потребовалось целых два часа, и добираться домой им пришлось самостоятельно.

Добавим, свой следующий матч "Челси" проведет уже в среду, когда на "Стэмфорд Бридж" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги пожалует "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.



Метки Баркли, Бернли, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 11:00

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  1. ry-l 29.10.2018 12:15 # ry-l
    Комменты канеш п3дц оригинальные.

    фапл, хули

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  2. bezviz 29.10.2018 12:01 # bezviz
    Просто они истратили всю мочу на колбасников вот и возникли такие трудности

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  3. karandash 29.10.2018 11:48 # karandash
    Послать вертолет за парнями

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  4. narcot 29.10.2018 11:36 # narcot
    не успели мочу чистую через катетер закачать, потому что мочу выпили борисовские обрыганы

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  5. kukuruzzo 29.10.2018 11:29 # kukuruzzo
    Стесняются пописять на виду,целочки. Только хлебать могут.

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  6. carrick-16 29.10.2018 11:27 # carrick-16
    Обосанные не смогли поссать

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  7. brown-ale 29.10.2018 11:20 # brown-ale
    Желтенькая пошла, сказал Баркли.

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  8. j-silver 29.10.2018 11:01 # j-silver
    не могли пописять, т.к. все уже выписили на головы колбасным обрыганам

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