"Челси" уехал с "Терф Мур" без Рюдигера и Баркли, задержавшихся на допинг-тесте
Защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Росс Баркли пропустили обратный рейс "Челси" в Лондон после матча Премьер-Лиги против "Бернли", задержавшись на допинг-тесте.
Накануне "синие" отпраздновал дежурную, но в то же время вполне выразительную победу на "Терф Мур". Рюдигер помог своей команде сохранить ворота на замке, а Баркли отметился голом и двумя результативными передачами — 0:4.
Как сообщает Daily Mail, после матча автобус забрал команду Маурицио Сарри в аэропорт, чтобы затем улететь в Лондон. Однако со стадиона лондонцы уехали без Антонио и Росса, сыгравших все 90 минут.
Рюдигер и Баркли оказались в числе случайно выбранных игроков, чтобы пройти допинг-тест, однако у них возникли трудности со сдачей образцов мочи. На соответствующие процедуры им потребовалось целых два часа, и добираться домой им пришлось самостоятельно.
Добавим, свой следующий матч "Челси" проведет уже в среду, когда на "Стэмфорд Бридж" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги пожалует "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.
29.10.2018 11:00
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Комменты канеш п3дц оригинальные.
фапл, хули
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Просто они истратили всю мочу на колбасников вот и возникли такие трудности
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Послать вертолет за парнями
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не успели мочу чистую через катетер закачать, потому что мочу выпили борисовские обрыганы
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Стесняются пописять на виду,целочки. Только хлебать могут.
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Обосанные не смогли поссать
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Желтенькая пошла, сказал Баркли.
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не могли пописять, т.к. все уже выписили на головы колбасным обрыганам
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