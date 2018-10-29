Фабрегас не исключает, что вернется в "Арсенал"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что не исключает свое возвращение в "Арсенал".

Ранее в своей карьере Фабрегас провел восемь лет в "Арсенале" и даже был его капитаном, пока в 2011 году не поддался соблазну вернуться в родную "Барселону".



В полной мере раскрыться в "Барселоне" Сеск не смог, поэтому спустя три года снова уехал в Англию. Еще тогда полузащитник хотел вернуться в "Арсенал", но Арсен Венгер то ли от обиды на Фабрегаса, то ли от нежелания ущемлять Месута Озила отказался принять его обратно, и испанец присоединился к "Челси".



С тех пор Фабрегас выиграл два титула Премьер-Лиги с "синими", но свою привязанность к "канонирам" не потерял. Сеск, чей контракт истекает в конце сезона, не исключат, что в будущем его пути с "Арсеналом" еще сойдутся.



"Конечно, "Арсенал" всегда будет в моем сердце, и я никогда не забуду их, так почему бы и не вернуться. Никогда не знаешь, как все сложится", — сообщил Фабрегас Daily Mail.



Также Сеск поведал, что даже не помышляет о завершении карьеры, несмотря на 31 год.



"Я по-прежнему хорошо себя чувствую. Мой контракт с "Челси" истекает через семь месяцев. Это мой 16-й сезон выступлений на высочайшем уровне, более 750 матчей, куча тренировок, переездов".



"Я чувствую себя молодым, хотя, возможно, уже не могу проводить по 60 матчей за сезон. Думаю, со своим стилем я смогу продолжать играть еще долго, я хочу отыграть еще много лет", — добавил Фабрегас.