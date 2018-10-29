Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Бернард и Давид Де Хеа Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 10-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал" — 2:2 (1:0)
Голы: Миливоевич 45 (пен), 83 (пен) — Джака 51, Обамеянг 56
Длительность ролика: 09:12



"Бернли" — "Челси" — 0:4 (0:1)
Голы: Мората 22, Баркли 57, Виллиан 62, Лофтус-Чик 90
Длительность ролика: 09:47



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон" — 2:1 (1:0)
Голы: Погба 27, Мартиаль 49 — Сигурдссон 77 (пен)
Длительность ролика: 08:59



Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 09:30

Количество просмотров Просмотров: 355

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 29.10.2018 09:57 # naby-keita
    пока весь мир смотрел эль-классико, только радужные шнурочки смотрели как их ебут

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  2. nejnyi 29.10.2018 09:43 # nejnyi
    С фига ли я в воскресенье на работу пришел?

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