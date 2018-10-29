Клопп хочет забивать больше, но набирать очки важнее

Юрген Клопп и Садио Мане Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил прагматичную игру своей команды в этом сезоне тем, что "красные" в первую очередь сосредоточены на набирании очков.

В прошлом сезоне игра "Ливерпуля" имела явный перекос в атаку, из-за чего нередко страдала оборона, особенно в первой половине кампании.

В этом сезоне "красные" остепенились и стали демонстрировать более зрелый футбол, однако происходит это вовсе не от того, "Ливерпуль" потерял желание забивать.

"На данной стадии не имеет смысла думать о такого рода вещах. Мы должны забивать так часто, как это возможно. Конечно, хочется делать это чаще, и у нас обязательно будут матчи, в которых мы будем забивать много, если проявим жадность".

"Сейчас мы сыграли два матча подряд, в каждом из которых забили по четыре гола, и это довольно особенная вещь. Едва ли это произойдет и на следующей неделе (против "Арсенала"), но это будет происходить время от времени, если мы останется в хорошей форме".

"Мы ищем голы, такова наша натура. Наше желание забивать всегда присутствует, но в первую очередь мы должны набирать максимум очков", — цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 29.10.2018 10:03 # scouser2005
    Юрген просто бери 3 очка в каждом матче,
    а будет ли это 1-0 или 4-0, или 4-1 или 4-3, как-то без разницы.

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  2. akadam 29.10.2018 09:21 # akadam
    Пора пересматривать контракты бойцам. Иначе история с уходом лидеров может повториться.

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  3. electric 29.10.2018 09:14 # electric
    Уже начинают набирать форму. Скоро будут рвать и возить соперников рылом по газону.

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