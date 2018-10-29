Клопп хочет забивать больше, но набирать очки важнее

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил прагматичную игру своей команды в этом сезоне тем, что "красные" в первую очередь сосредоточены на набирании очков.

В прошлом сезоне игра "Ливерпуля" имела явный перекос в атаку, из-за чего нередко страдала оборона, особенно в первой половине кампании.



В этом сезоне "красные" остепенились и стали демонстрировать более зрелый футбол, однако происходит это вовсе не от того, "Ливерпуль" потерял желание забивать.



"На данной стадии не имеет смысла думать о такого рода вещах. Мы должны забивать так часто, как это возможно. Конечно, хочется делать это чаще, и у нас обязательно будут матчи, в которых мы будем забивать много, если проявим жадность".



"Сейчас мы сыграли два матча подряд, в каждом из которых забили по четыре гола, и это довольно особенная вещь. Едва ли это произойдет и на следующей неделе (против "Арсенала"), но это будет происходить время от времени, если мы останется в хорошей форме".



"Мы ищем голы, такова наша натура. Наше желание забивать всегда присутствует, но в первую очередь мы должны набирать максимум очков", — цитирует Клоппа The Telegraph.