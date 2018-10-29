Клопп хочет забивать больше, но набирать очки важнее
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил прагматичную игру своей команды в этом сезоне тем, что "красные" в первую очередь сосредоточены на набирании очков.
В прошлом сезоне игра "Ливерпуля" имела явный перекос в атаку, из-за чего нередко страдала оборона, особенно в первой половине кампании.
В этом сезоне "красные" остепенились и стали демонстрировать более зрелый футбол, однако происходит это вовсе не от того, "Ливерпуль" потерял желание забивать.
"На данной стадии не имеет смысла думать о такого рода вещах. Мы должны забивать так часто, как это возможно. Конечно, хочется делать это чаще, и у нас обязательно будут матчи, в которых мы будем забивать много, если проявим жадность".
"Сейчас мы сыграли два матча подряд, в каждом из которых забили по четыре гола, и это довольно особенная вещь. Едва ли это произойдет и на следующей неделе (против "Арсенала"), но это будет происходить время от времени, если мы останется в хорошей форме".
"Мы ищем голы, такова наша натура. Наше желание забивать всегда присутствует, но в первую очередь мы должны набирать максимум очков", — цитирует Клоппа The Telegraph.
29.10.2018 09:00
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Юрген просто бери 3 очка в каждом матче,
а будет ли это 1-0 или 4-0, или 4-1 или 4-3, как-то без разницы.
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Пора пересматривать контракты бойцам. Иначе история с уходом лидеров может повториться.
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Уже начинают набирать форму. Скоро будут рвать и возить соперников рылом по газону.
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