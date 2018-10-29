Гвардиола: "Был не прав, что назвал "Тоттенхэм "командой Кейна"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что ошибался, когда однажды назвал "Тоттенхэм" "командой Харри Кейна".

На старте прошлого сезона Гвардиола вызвал праведный гнев у своего коллеги из Северного Лондона Маурисио Почеттино, когда, рассуждая о претендентах на титул Премьер-Лиги, окрестил "шпор" "командой имена Харри Кейна".

В преддверии выезда на "Уэмбли" в понедельник вечером Гвардиола заверил, что не считает своего ближайшего соперника, отстающего всего на два очка, командой одного игрока.

"Они доказали, что я был не прав".

"Когда играешь против других претендентов на титул, это называется матчем за шесть очков, не так ли? Эти матчи важны. Я не знаю, как было раньше, но сейчас сильные команды берут большинство своих очков и очень неохотно их теряют".

"Возможно, именно поэтому очные матчи между претендентам на титул становятся такими важными. В начале сезона нам выпало сыграть три таких матча на выезде (против "Арсенала", "Ливерпуля" и теперь "Тоттенхэма"), и очень важно взять эти очки", — приводит слова Гвардиолу Sky Sports.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 08:00

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  1. akadam 29.10.2018 09:24 # akadam
    Безголевая ничья конкурентов устраивает.

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  2. electric 29.10.2018 08:59 # electric
    цыгане в агонии.

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  3. naby-keita 29.10.2018 08:14 # naby-keita
    претендентам на титул
    "Арсенала"

    пацталом от смеха

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  4. pirlo21 29.10.2018 08:08 # pirlo21
    шпоры вин

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  5. gringo1990 29.10.2018 08:07 # gringo1990
    Притопим за кур сегодня

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