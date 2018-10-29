Гвардиола: "Был не прав, что назвал "Тоттенхэм "командой Кейна"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что ошибался, когда однажды назвал "Тоттенхэм" "командой Харри Кейна".
На старте прошлого сезона Гвардиола вызвал праведный гнев у своего коллеги из Северного Лондона Маурисио Почеттино, когда, рассуждая о претендентах на титул Премьер-Лиги, окрестил "шпор" "командой имена Харри Кейна".
В преддверии выезда на "Уэмбли" в понедельник вечером Гвардиола заверил, что не считает своего ближайшего соперника, отстающего всего на два очка, командой одного игрока.
"Они доказали, что я был не прав".
"Когда играешь против других претендентов на титул, это называется матчем за шесть очков, не так ли? Эти матчи важны. Я не знаю, как было раньше, но сейчас сильные команды берут большинство своих очков и очень неохотно их теряют".
"Возможно, именно поэтому очные матчи между претендентам на титул становятся такими важными. В начале сезона нам выпало сыграть три таких матча на выезде (против "Арсенала", "Ливерпуля" и теперь "Тоттенхэма"), и очень важно взять эти очки", — приводит слова Гвардиолу Sky Sports.
29.10.2018 08:00
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