У Почеттино "худшее предчувствие" по поводу этого сезона

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что по поводу этого сезона у него "худшее предчувствие" за все время своей работы в клубе.

21 очко после девяти первых матчей — это лучший старт "шпор" в сезоне в эру Премьер-Лиги. Однако прямо сейчас этого недостаточно даже для того, чтобы находиться в топ-4.



Помимо жесточайшей конкуренции в верхней части таблицы, "Тоттенхэму" также приходится иметь дело с проблемой нового стадиона, переезд на который был отложен до 2019 года. Все это наводит Почеттино на скверные мысли.



"Как команда мы до сих пор ничего не выиграли. Это словно добираться до финала и всякий раз его проигрывать".



"Ты должен научиться вести борьбу за трофеи. Для этого ты должен что-нибудь изменить и делать что-нибудь по-другому. А, может, мы никогда не научимся этому, потому что мы обладаем мастерством, но никак не можем пересечь эту черту".



"Я предпочитаю думать, что мы способны на большее и что нам нужно больше времени, чтобы прибавить как команде. Наш настрой в том, чтобы побеждать и выйти на последний уровень".



"Нам все еще нужно прибавить и стать реальным претендентом на трофеи, чтобы выйти на следующий уровень, но пока мы этого не сделали. Таково мое мнение".



"Клуб не сосредоточен полностью на завоевании трофеев. Сегодня мы много энергии тратим на различные вещи — в том числе на то, чтобы побеждать в матчах, однако это не является приоритетом. Клубу нужно большая концентрация на завоевании трофеев".



"У меня худшее предчувствие. За почти пять лет старт этого сезона вызывает у меня худшее предчувствияе Но это лучший старт клуба в Премьер-Лиге всех времен".



"У меня худшие предчувствие по поводу этого сезона, и я не знаю, почему. Сложно это объяснить. Так сложились обстоятельства, много всего произошло, было много расстройств. Мы все еще ждем новый стадион, хотя ожидали уже на нем играть в это время".



"У меня плохое предчувствие. В предсезонный период было лучше", — цитирует Почеттино Sky Sports.