Моуриньо: "Мартиаль прибавил во всем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил нападающего Антони Мартиаля, признав, что тот прибавил "во всем".

Забив важные мячи против "Ньюкасла" и "Челси", Мартиаль не остановился на достигнутом и в воскресенье отметился голом, который в итоге принес "красным дьяволам" победу над "Эвертоном" (2:1). После такого Моуриньо не мог не похвалить игрока, от которого был готов избавиться минувшим летом.



"В чем он прибавил? Во всем. Он обладает тем же природным талантом, что и год-два назад, но он добавил в футбольном мышлении, он лучше мыслит на тренировках и лучше осмыслил свою роль в команде".



"Я очень доволен им и Люком Шоу — парнями, которые прибавляют. У них были сложные периоды, сложные и для меня самого, потому что я хотел добиться от них большего и подстегивал их. Но, думаю, в данный момент они, как мы в этом убедились на примере Антони сегодня, могут делать вещи, которые не могли прежде. Поэтому я очень, очень доволен Антони".



"Когда игроки плохо играют, это моя ответственность. Когда игроки хорошо играют, это тоже моя ответственно. Либо возможен промежуточный вариант, что было бы справедливо, на мой взгляд. Когда игрок плохо играет, это наполовину моя ответственность и наполовину — его самого. То же самое, когда игрок хорошо играет".



"Думаю, он хорошо преодолел этот процесс развития. Его мозгам и его телу потребовалось достаточно много времени, чтобы понять, чего мы от него хотим, и чтобы заиграть, как мы того хотим".



"В данный момент он стабилен и играет очень хорошо, и даже если не забивает, то хорошо работает на команду, и именно в этом мы нуждаемся. Поэтому я очень доволен Антони", — цитирует Моуриньо Sky Sports.