"Лестер" подтвердил гибель своего владельца

"Лестер" официально подтвердил гибель своего президента и владельца Вишая Шривадданапрабхи в авиакатастрофе.

Напомним, эта трагедия случилась в субботу вечером, когда спустя примерно час после ничейного матча "лис" против "Вест Хэма" (1:1) на "Кинг Пауэр" прилетел вертолет, чтобы, как это обычно бывает, забрать Шривадданапрабху домой из центрального круга арены.



По какой-то причине воздушное средство смогло удалиться от стадиона только на две сотни метров, после чего рухнуло на парковку, предназначенную для сотрудников клуба. Вертолет немедленно загорелся, и все пять находившихся на борту людей погибли.



Среди этих пяти находился и 60-летний Шривадданапрабха, который приобрел "Лестер" в 2010 году, а в 2016, как владелец и руководитель клуба, стал одним из творцов, возможно, самой громкой сенсации в истории английского футбола — завоевания "лисами" титула Премьер-Лиги.



В своем официальном заявлении "Лестер" не называет имена четырех других погибших, однако Sky Sports стало известно, что это двое сотрудников Вишая и двое пилотов, одним из которых была женщина.



Клуб также сообщает, что утром 30 октября близ "Кинг Пауэр" будет открыта книга соболезнований, которую затем передадут семье погибшего бизнесмена из Таиланда.