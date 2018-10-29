"Лестер" подтвердил гибель своего владельца
"Лестер" официально подтвердил гибель своего президента и владельца Вишая Шривадданапрабхи в авиакатастрофе.
Напомним, эта трагедия случилась в субботу вечером, когда спустя примерно час после ничейного матча "лис" против "Вест Хэма" (1:1) на "Кинг Пауэр" прилетел вертолет, чтобы, как это обычно бывает, забрать Шривадданапрабху домой из центрального круга арены.
По какой-то причине воздушное средство смогло удалиться от стадиона только на две сотни метров, после чего рухнуло на парковку, предназначенную для сотрудников клуба. Вертолет немедленно загорелся, и все пять находившихся на борту людей погибли.
Среди этих пяти находился и 60-летний Шривадданапрабха, который приобрел "Лестер" в 2010 году, а в 2016, как владелец и руководитель клуба, стал одним из творцов, возможно, самой громкой сенсации в истории английского футбола — завоевания "лисами" титула Премьер-Лиги.
В своем официальном заявлении "Лестер" не называет имена четырех других погибших, однако Sky Sports стало известно, что это двое сотрудников Вишая и двое пилотов, одним из которых была женщина.
Клуб также сообщает, что утром 30 октября близ "Кинг Пауэр" будет открыта книга соболезнований, которую затем передадут семье погибшего бизнесмена из Таиланда.
29.10.2018 01:40
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