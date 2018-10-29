Погба может отказаться от своей пижонской манеры исполнять пенальти

Пенальти Поля Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что ему, возможно, стоит отказаться от своей пижонской манеры исполнения пенальти.

На 26-й минуте воскресного матча против "Эвертона" рефери Джонатан Мосс назначил пенальти в пользу "красных дьяволов". К 11-метровой отметке подошел Погба, принявшись, как он уже это делал прежде, издевательски семенить перед ударом.

Голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд не поддался этому трюку и среагировал на удар. К его разочарованию, мяч отскочил назад на Погба, который второго шанса не упустил. Тем не менее, это навело 25-летнего француза на мысли, что исполнять пенальти нужно по-другому.

"Я всегда стараюсь дестабилизировать голкипера. Я всегда бью таким образом, именно так я привык исполнять пенальти".

"Возможно, мне стоит изменить свою манеру, потому что голкиперы начинают угадывать мои действия. Однако важнее всего не то, как ты бьешь, а чтобы ты забивал".

"Сегодня мне повезло, но важнее всего, что мяч в сетке, и я все-таки забил. Это было хорошо для нас и хорошо для меня. После этого мы продолжили играть и имели другие моменты. Самая важная вещь сегодня — это наша победа", — сообщил Погба Sky Sports.

Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо также высказался по поводу осечки подопечного, заверив, что не разжалует того из штатных пенальтистов, как разжаловал из вице-капитанов.

"Погба лучше исполняет пенальти, чем я. У него есть мужество для этого. В предыдущем матче их голкипера тоже не смогли пробить, но я восхищаюсь игроками, которые обладают мужеством исполнять пенальти".

"Он хочет это делать. Возможно, ему стоит изменить свою манеру, но я не хочу, чтобы он менял свой настрой. Нужно отдать должное их голкиперу, он хорошо берет пенальти. Он доказал это еще на Чемпионате Мира", — сообщил Моуриньо.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2018 00:05

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