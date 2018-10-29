Погба может отказаться от своей пижонской манеры исполнять пенальти

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что ему, возможно, стоит отказаться от своей пижонской манеры исполнения пенальти.

На 26-й минуте воскресного матча против "Эвертона" рефери Джонатан Мосс назначил пенальти в пользу "красных дьяволов". К 11-метровой отметке подошел Погба, принявшись, как он уже это делал прежде, издевательски семенить перед ударом.



Голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд не поддался этому трюку и среагировал на удар. К его разочарованию, мяч отскочил назад на Погба, который второго шанса не упустил. Тем не менее, это навело 25-летнего француза на мысли, что исполнять пенальти нужно по-другому.



"Я всегда стараюсь дестабилизировать голкипера. Я всегда бью таким образом, именно так я привык исполнять пенальти".



"Возможно, мне стоит изменить свою манеру, потому что голкиперы начинают угадывать мои действия. Однако важнее всего не то, как ты бьешь, а чтобы ты забивал".



"Сегодня мне повезло, но важнее всего, что мяч в сетке, и я все-таки забил. Это было хорошо для нас и хорошо для меня. После этого мы продолжили играть и имели другие моменты. Самая важная вещь сегодня — это наша победа", — сообщил Погба Sky Sports.



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо также высказался по поводу осечки подопечного, заверив, что не разжалует того из штатных пенальтистов, как разжаловал из вице-капитанов.



"Погба лучше исполняет пенальти, чем я. У него есть мужество для этого. В предыдущем матче их голкипера тоже не смогли пробить, но я восхищаюсь игроками, которые обладают мужеством исполнять пенальти".



"Он хочет это делать. Возможно, ему стоит изменить свою манеру, но я не хочу, чтобы он менял свой настрой. Нужно отдать должное их голкиперу, он хорошо берет пенальти. Он доказал это еще на Чемпионате Мира", — сообщил Моуриньо.