Антонио Конте близок к назначению в "Реале"

Антонио Конте Бывший рулевой "Челси" Антонио Конте близок к назначению главным тренером "Реала".

Еще несколько дней назад авторитетное издание Sky Sports сообщило, что президент "Реала" Флорентино Перес установил контакт с Конте, в котором он видит наиболее подходящего кандидата на замену Хулену Лопетеги, провалившему старт сезона.

По информации The Independent, сходу Пересу и Конте договориться не удалось, потому что Королевский клуб предложил итальянскому специалисту контракт, рассчитанный только на один год, тогда как Антонио хотел минимум два.

Однако в воскресенье "Реал" потерпел унизительное поражение в гостях у "Барселоны" со счетом 5:1, после которого Лопетеги выглядит обреченным. Перес понял, что больше не может медлить.

Ссылаясь на свои источники в Мадриде, The Independent утверждает, что теперь Перес предложит Конте контракт на два года. Антонио открыт к работе в "Реале", поэтому остальные формальности не будут помехой.

Добавим, что назначение Конте может повлиять на размер компенсации, которую должен выплатить "Челси" своему бывшему тренеру, а также на будущее плеймейкера "синих" Эдена Азара, который мечтает о "Реале", но не в восторге от стиля Антонио.



Метки Конте, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2018 23:05

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  1. role-playin 28.10.2018 23:33 # role-playin
    Э-хе-хе.

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  2. fc-oil 28.10.2018 23:24 # fc-oil
    Грац Крысуа

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  3. brown-ale 28.10.2018 23:19 # brown-ale
    Где-то сейчас рыдает один носатый вратарь.

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  4. danny949494 28.10.2018 23:18 # danny949494
    Идевльный расклад. Пусть бельгийскую шлюшку на лавку посядет за его высказывания.

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  5. slash-lfc 28.10.2018 23:09 # slash-lfc
    Дон Топ.

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