Антонио Конте близок к назначению в "Реале"
Бывший рулевой "Челси" Антонио Конте близок к назначению главным тренером "Реала".
Еще несколько дней назад авторитетное издание Sky Sports сообщило, что президент "Реала" Флорентино Перес установил контакт с Конте, в котором он видит наиболее подходящего кандидата на замену Хулену Лопетеги, провалившему старт сезона.
По информации The Independent, сходу Пересу и Конте договориться не удалось, потому что Королевский клуб предложил итальянскому специалисту контракт, рассчитанный только на один год, тогда как Антонио хотел минимум два.
Однако в воскресенье "Реал" потерпел унизительное поражение в гостях у "Барселоны" со счетом 5:1, после которого Лопетеги выглядит обреченным. Перес понял, что больше не может медлить.
Ссылаясь на свои источники в Мадриде, The Independent утверждает, что теперь Перес предложит Конте контракт на два года. Антонио открыт к работе в "Реале", поэтому остальные формальности не будут помехой.
Добавим, что назначение Конте может повлиять на размер компенсации, которую должен выплатить "Челси" своему бывшему тренеру, а также на будущее плеймейкера "синих" Эдена Азара, который мечтает о "Реале", но не в восторге от стиля Антонио.
28.10.2018 23:05
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Э-хе-хе.
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Грац Крысуа
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Где-то сейчас рыдает один носатый вратарь.
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Идевльный расклад. Пусть бельгийскую шлюшку на лавку посядет за его высказывания.
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Дон Топ.
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