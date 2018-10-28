Антонио Конте близок к назначению в "Реале"

Бывший рулевой "Челси" Антонио Конте близок к назначению главным тренером "Реала".

Еще несколько дней назад авторитетное издание Sky Sports сообщило, что президент "Реала" Флорентино Перес установил контакт с Конте, в котором он видит наиболее подходящего кандидата на замену Хулену Лопетеги, провалившему старт сезона.



По информации The Independent, сходу Пересу и Конте договориться не удалось, потому что Королевский клуб предложил итальянскому специалисту контракт, рассчитанный только на один год, тогда как Антонио хотел минимум два.



Однако в воскресенье "Реал" потерпел унизительное поражение в гостях у "Барселоны" со счетом 5:1, после которого Лопетеги выглядит обреченным. Перес понял, что больше не может медлить.



Ссылаясь на свои источники в Мадриде, The Independent утверждает, что теперь Перес предложит Конте контракт на два года. Антонио открыт к работе в "Реале", поэтому остальные формальности не будут помехой.



Добавим, что назначение Конте может повлиять на размер компенсации, которую должен выплатить "Челси" своему бывшему тренеру, а также на будущее плеймейкера "синих" Эдена Азара, который мечтает о "Реале", но не в восторге от стиля Антонио.