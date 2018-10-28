Марку Силва обвинил Мартиаля в симуляции

Наставник "Эвертона" Марку Силва обвинил нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля в симуляции во время матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

Перед тем, как забить в начале второго тайма классный гол, в итоге ставший победным для "Юнайтед", в первом тайме Мартиаль отметился заработанным пенальти, убедив рефери Джонатана Мосса, что Идрисса Гейе нарушал правила. Однако Силва считает, что это был "чистый нырок" в исполнении француза.



"Мы заслуживали большего. Это был сбалансированный матч, и эпизодами они создавали нам проблемы. Но пенальти там не было. Их игрок совершил чистый нырок, и это оставляет дурной привкус. В перерыве я сказал игрокам, что счет несправедлив".



"Это был тяжелый матч, но мы приехали сюда за победой. Только так мы работаем. Игра была равной в первые 20-35 минут, а пенальти позволил им повести в счете и сделал их положение более комфортным".



"В том эпизоде не было пенальти. Нам пришлось сложно, тогда как нашему сопернику это, напротив, упростило жизнь. Мы стали более уязвимы, потому что были вынуждены рисковать. Они забили великолепный гол, но мы имели хороший момент при счете 2:1".



"Назначенный в их ворота пенальти был чистым, в отличие от первого. Рефери оказался на месте и видел, что мой игрок владел мячом. Не думаю, что там было сложно разобраться. Я больше не хочу говорить о судействе, потому что уважаю рефери".



"Для меня очевидно лишь то, что без пенальти игра была бы сложнее для них. Когда играешь против "Манчестер Юнайтед" на их стадионе, они всегда будут иметь моменты. Рефери упростил им жизнь, но мы должны были лучше бить в некоторых ситуациях", — цитирует Силву Evening Standard.