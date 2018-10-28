Моуриньо опасался упустить победу против "Эвертона"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо остался доволен игрой своей команды в победном матче против "Эвертона", хотя и признался, что нервничал в концовке матча.

Забив два гола и уверенно контролируя игру, в концовке воскресного матча на "Олд Траффорд" "красные дьяволы" привезли в свои ворота пенальти, реализовав который, "ириски" заставили Моуриньо пережить несколько неприятных минут. Жозе испытал дискомфорт и от большего количества компенсированного времени, но рад, что все обошлось.



"Мы хорошо начали, а во втором тайме играли еще лучше, чем в первом. Мы отлично контролировали игру, демонстрируя мастерство, изобретательность и хорошее владение мячом. Мы были надежны в обороне и не заслуживали этих 15 заключительных минут".



"Я доволен рефери (Джонатаном Моссом), но он испытывал мое терпение этими шестью добавленными минутами. Когда ты побеждаешь, это всегда сложно для твоих эмоций и сердца".



"Я рад этим трем очкам, в которых мы нуждались. В трех последних матчах Премьер-Лиги мы одержали две домашних победы и сыграли вничью на "Стэмфорд Бридж", хотя заслуживали большего", — сообщил Моуриньо BBC.