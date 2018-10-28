Джака объяснил, почему отпраздновал свой гол с Эмери

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака объяснил, почему отпраздновал свой гол со штрафного против "Кристал Пэлас" с тренером Унаи Эмери.

Джака стал одним из главных действующих лиц воскресного дерби на "Селхерст Парк" (2:2). Во-первых, Гранит вышел на непривычную для себя позицию левого защитника, подменяя травмированных Начо Монреаля и Сеада Колашинаца. Также швейцарец стал виновником назначения пенальти в ворота Бернда Лено, из-за чего 11-матчевая победная серия "канониров" прервалась.



Но также Джака отметился прекрасным исполнением штрафного удара, точно поразив дальний верхний угол ворот. Празднуя гол, Гранит побежал обниматься с Эмери, и это неспроста.



"В перерыве мы разговаривали насчет этого. Он обладает хорошим мастерством исполнения штрафных, а также может чаще выполнять прострелы с фланга. Я попросил его активнее делать это. Он хорошо это умеет", — цитирует Эмери Sky Sports.



Джака подтвердил слова своего тренера, но одновременно признался, что расстроен результатом.



"Я решил пробить, потому что тренер спросил меня, почему я не исполнял угловые или штрафные в первом тайме. Кажется, это был первый штрафной во втором тайме, поэтому я взял мяч. Я рад, что забил, но мы не можем быть рады после матча", — поведал Гранит.



