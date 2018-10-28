"Юнайтед" обыграл "Эвертон" и поднялся на восьмое место

Поль Погба и Антони Мартиаль Несмотря на нервную концовку, "Манчестер Юнайтед" смог одержать домашнюю победу 2:1 над "Эвертоном" и подвинуть своего соперника с восьмого места в Премьер-Лиге.

Нападающий Ромелу Лукаку был отправлен на лавку "красных дьяволов", и вместо него с первых минут появился Фред. На острие атак расположился Антони Мартиаль.

Главный тренер "ирисок" Марку Силва доверился тем же 11 игрокам, что и в победном матче против "Кристал Пэлас".

В начале матча "Юнайтед" в полтора раза больше, чем соперник, владел мячом, но был слишком нетороплив. "Эвертон" выглядел живее, активно играя через фланги и пытаясь найти адресата в штрафной.

На 26-й минуте Мартиаль вошел в штрафную с левого фланга, а затем упал после контакта с Идриссой Гейе. Был назначен пенальти, и хотя Джордан Пикфорд отразил удар Поля Погба с 11-метровой отметки, сам же француз сыграл на добивании — 1:0.

Гол придал хозяевам уверенности, и в остатке тайма они владели инициативой. На 30-й минуте Маркус Рэшфорд еще раз отправил мяч в ворота Пикфорда, однако уже был зафиксирован офсайд. "Эвертон" огрызнулся хорошей комбинацией с ударом головой Гульфи Сигурдссона, но Давид Де Хеа правильно занял позицию и легко справился с угрозой. Еще пару раз голкипера МЮ размял Тео Уолкотт, но это не было опасно.

Второй же тайм начался со второго гола "Юнайтед". Мартиаль нанес крученый удар в касание с линии штрафной после передачи поперек от Погба — 2:0.

Уже на 51-й минуте "ириски" могли отыграть один гол, выйдя вдвоем на Де Хеа. Однако Бернард решил не делиться с партнером, самостоятельно обвел голкипера, а в створ с острого угла не попал.

Отделавшись испугом, "Юнайтед" продолжил контролировать игру. Вскоре Рэшфорд и Погба заставили Пикфорда совершить еще пару сейвов.

Постепенно темп совсем упал, но на 76-й минуте Погба решил развлечь заскучавших зрителей и совершил грубую потерю, которая обернулась контратакой гостей и фолом Криса Смоллинга в штрафной. Сигурдссон реализовал назначенный пенальти — 2:1.

Конечно, "Эвертон" попытался спасти этот матч, однако "дьяволы" закрылись и стали играть на удержание, в итоге отстояв победу. Уже в компенсированное время Мартиаль упустил возможность прикончить интригу, не дожидаясь финального свистка, но выход один на один с Пикфордом не реализовал.

"Юнайтед" сам создал себе проблемы в концовке, но в остальном показал себя более классной командой и лучше распорядился своими моментами. "Эвертону" не откажешь в старании, но с техникой и везением у гостей сегодня были проблемы.

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 28.10.2018 21:37 # quavo
    Ее чмоур в реал

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  2. fc-oil 28.10.2018 21:34 # fc-oil
    Норм сегодня продырявили крысу Куртуоса

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  3. thegodfather 28.10.2018 21:30 # thegodfather
    лопетеги еще жив? рофл

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  4. reams 28.10.2018 21:23 # reams
    вроде и играют как говно уже почти треть чемпа, но шансы побороться за шестое место с Борнмутом еще имеют, всего 3 очка разницы, хех

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  5. mancunia-planet 28.10.2018 21:21 # mancunia-planet
    Муринё, аут! вместе с пагбой желательно!

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  6. sausage 28.10.2018 21:19 # sausage
    Неплохо играли, но Погба - пижон в наихудшем понимании этого слова. Чего только стоит его последний перформанс, когда вместо того, чтобы бежать или сразу отдать чёткий пас в атаке, он остановился и пасанул хз кому. Ну реально слоупок, любящий себя в футболе, а не наоборот. У молчу про пенку и привоз. Марсиаль норм, в конце тупо не хватило игровой практики и тонуса, до последнего придумывал что делать с мячом, выйдя один на один. Походу, так и не придумал. Чаще надо играть ему, чтобы всё складывалось автоматом. Лукаку вообще походу вес набрал от того и забивать перестал. В Эве он был просто большой и довольно быстрый нигер, сейчас - гора мяса, которой даже оттереть соперника лень.

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  7. wolfsmensch 28.10.2018 21:17 # wolfsmensch
    МЮ в гонке, в ЛЕ должны попадать)

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  8. slash-lfc 28.10.2018 21:17 # slash-lfc
    Поднялся на восьмое место ))

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  9. osivori 28.10.2018 21:16 # osivori
    при чем моур, когда покпа пенальти верблюжими шажками бьет, на ровном месте мяч отдает и гол получает, мукаку ряшку наел еле двигаеться, о чилийце и речи нет, а вот мату, мату нельзя было отпускать, вот моура ошибка, а сейчас мата на поле ему же на пользу как рейсфедером чертит

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  10. mikkiynwa 28.10.2018 21:10 # mikkiynwa
    1.Ливерпуль


    Пропасть
    Дно
    Мариинская впадина


    8. Мочастер Унитазед.

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  11. narcot 28.10.2018 21:05 # narcot
    калониров сдуло с сайта?

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  12. zheka000000 28.10.2018 21:05 # zheka000000
    знатная битва середняков

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  13. mototroller 28.10.2018 21:05 # mototroller
    Такой реал и барсу Челси Сарибол разорвет накуй

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  14. el-ray 28.10.2018 21:04 # el-ray
    портовый обрыган mikkiynwa ПОДОРВАЛСЯ НА залупе.

    а
    х
    аха

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  15. redwhitegun 28.10.2018 21:02 # redwhitegun
    Уолкот и Бернард два бестолковых руинера, Сначала первый вместо того чтоб выкатить Ришарлисону на пустые херачит в Де Хеа, а потом второй точно так же игнорит того же Уолкота.

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  16. liverfun 28.10.2018 21:02 # liverfun
    уверенно. погба был лучшим

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  17. mikkiynwa 28.10.2018 21:02 # mikkiynwa
    Я бы сказал ПОДОРВАЛСЯ НА 8 место ахаххаха))

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  18. el-ray 28.10.2018 21:02 # el-ray
    всего 5 очков до 4ки.
    а там и за чемпик можно зацепиться

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  19. mototroller 28.10.2018 21:02 # mototroller
    Куртуаа. Ахахаха

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  20. brown-ale 28.10.2018 21:01 # brown-ale
    Не поднялся, а взлетел!

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