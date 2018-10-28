"Юнайтед" обыграл "Эвертон" и поднялся на восьмое место
Несмотря на нервную концовку, "Манчестер Юнайтед" смог одержать домашнюю победу 2:1 над "Эвертоном" и подвинуть своего соперника с восьмого места в Премьер-Лиге.
Нападающий Ромелу Лукаку был отправлен на лавку "красных дьяволов", и вместо него с первых минут появился Фред. На острие атак расположился Антони Мартиаль.
Главный тренер "ирисок" Марку Силва доверился тем же 11 игрокам, что и в победном матче против "Кристал Пэлас".
В начале матча "Юнайтед" в полтора раза больше, чем соперник, владел мячом, но был слишком нетороплив. "Эвертон" выглядел живее, активно играя через фланги и пытаясь найти адресата в штрафной.
На 26-й минуте Мартиаль вошел в штрафную с левого фланга, а затем упал после контакта с Идриссой Гейе. Был назначен пенальти, и хотя Джордан Пикфорд отразил удар Поля Погба с 11-метровой отметки, сам же француз сыграл на добивании — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, и в остатке тайма они владели инициативой. На 30-й минуте Маркус Рэшфорд еще раз отправил мяч в ворота Пикфорда, однако уже был зафиксирован офсайд. "Эвертон" огрызнулся хорошей комбинацией с ударом головой Гульфи Сигурдссона, но Давид Де Хеа правильно занял позицию и легко справился с угрозой. Еще пару раз голкипера МЮ размял Тео Уолкотт, но это не было опасно.
Второй же тайм начался со второго гола "Юнайтед". Мартиаль нанес крученый удар в касание с линии штрафной после передачи поперек от Погба — 2:0.
Уже на 51-й минуте "ириски" могли отыграть один гол, выйдя вдвоем на Де Хеа. Однако Бернард решил не делиться с партнером, самостоятельно обвел голкипера, а в створ с острого угла не попал.
Отделавшись испугом, "Юнайтед" продолжил контролировать игру. Вскоре Рэшфорд и Погба заставили Пикфорда совершить еще пару сейвов.
Постепенно темп совсем упал, но на 76-й минуте Погба решил развлечь заскучавших зрителей и совершил грубую потерю, которая обернулась контратакой гостей и фолом Криса Смоллинга в штрафной. Сигурдссон реализовал назначенный пенальти — 2:1.
Конечно, "Эвертон" попытался спасти этот матч, однако "дьяволы" закрылись и стали играть на удержание, в итоге отстояв победу. Уже в компенсированное время Мартиаль упустил возможность прикончить интригу, не дожидаясь финального свистка, но выход один на один с Пикфордом не реализовал.
"Юнайтед" сам создал себе проблемы в концовке, но в остальном показал себя более классной командой и лучше распорядился своими моментами. "Эвертону" не откажешь в старании, но с техникой и везением у гостей сегодня были проблемы.
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче
28.10.2018 21:00
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Последние комментарии:
Ее чмоур в реал
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Норм сегодня продырявили крысу Куртуоса
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лопетеги еще жив? рофл
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вроде и играют как говно уже почти треть чемпа, но шансы побороться за шестое место с Борнмутом еще имеют, всего 3 очка разницы, хех
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Муринё, аут! вместе с пагбой желательно!
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Неплохо играли, но Погба - пижон в наихудшем понимании этого слова. Чего только стоит его последний перформанс, когда вместо того, чтобы бежать или сразу отдать чёткий пас в атаке, он остановился и пасанул хз кому. Ну реально слоупок, любящий себя в футболе, а не наоборот. У молчу про пенку и привоз. Марсиаль норм, в конце тупо не хватило игровой практики и тонуса, до последнего придумывал что делать с мячом, выйдя один на один. Походу, так и не придумал. Чаще надо играть ему, чтобы всё складывалось автоматом. Лукаку вообще походу вес набрал от того и забивать перестал. В Эве он был просто большой и довольно быстрый нигер, сейчас - гора мяса, которой даже оттереть соперника лень.
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МЮ в гонке, в ЛЕ должны попадать)
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Поднялся на восьмое место ))
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при чем моур, когда покпа пенальти верблюжими шажками бьет, на ровном месте мяч отдает и гол получает, мукаку ряшку наел еле двигаеться, о чилийце и речи нет, а вот мату, мату нельзя было отпускать, вот моура ошибка, а сейчас мата на поле ему же на пользу как рейсфедером чертит
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1.Ливерпуль
Пропасть
Дно
Мариинская впадина
8. Мочастер Унитазед.
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калониров сдуло с сайта?
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знатная битва середняков
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Такой реал и барсу Челси Сарибол разорвет накуй
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портовый обрыган mikkiynwa ПОДОРВАЛСЯ НА залупе.
а
х
аха
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Уолкот и Бернард два бестолковых руинера, Сначала первый вместо того чтоб выкатить Ришарлисону на пустые херачит в Де Хеа, а потом второй точно так же игнорит того же Уолкота.
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уверенно. погба был лучшим
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Я бы сказал ПОДОРВАЛСЯ НА 8 место ахаххаха))
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всего 5 очков до 4ки.
а там и за чемпик можно зацепиться
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Куртуаа. Ахахаха
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Не поднялся, а взлетел!
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