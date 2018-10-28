"Юнайтед" обыграл "Эвертон" и поднялся на восьмое место

Несмотря на нервную концовку, "Манчестер Юнайтед" смог одержать домашнюю победу 2:1 над "Эвертоном" и подвинуть своего соперника с восьмого места в Премьер-Лиге.

Нападающий Ромелу Лукаку был отправлен на лавку "красных дьяволов", и вместо него с первых минут появился Фред. На острие атак расположился Антони Мартиаль.



Главный тренер "ирисок" Марку Силва доверился тем же 11 игрокам, что и в победном матче против "Кристал Пэлас".



В начале матча "Юнайтед" в полтора раза больше, чем соперник, владел мячом, но был слишком нетороплив. "Эвертон" выглядел живее, активно играя через фланги и пытаясь найти адресата в штрафной.



На 26-й минуте Мартиаль вошел в штрафную с левого фланга, а затем упал после контакта с Идриссой Гейе. Был назначен пенальти, и хотя Джордан Пикфорд отразил удар Поля Погба с 11-метровой отметки, сам же француз сыграл на добивании — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, и в остатке тайма они владели инициативой. На 30-й минуте Маркус Рэшфорд еще раз отправил мяч в ворота Пикфорда, однако уже был зафиксирован офсайд. "Эвертон" огрызнулся хорошей комбинацией с ударом головой Гульфи Сигурдссона, но Давид Де Хеа правильно занял позицию и легко справился с угрозой. Еще пару раз голкипера МЮ размял Тео Уолкотт, но это не было опасно.



Второй же тайм начался со второго гола "Юнайтед". Мартиаль нанес крученый удар в касание с линии штрафной после передачи поперек от Погба — 2:0.



Уже на 51-й минуте "ириски" могли отыграть один гол, выйдя вдвоем на Де Хеа. Однако Бернард решил не делиться с партнером, самостоятельно обвел голкипера, а в створ с острого угла не попал.



Отделавшись испугом, "Юнайтед" продолжил контролировать игру. Вскоре Рэшфорд и Погба заставили Пикфорда совершить еще пару сейвов.



Постепенно темп совсем упал, но на 76-й минуте Погба решил развлечь заскучавших зрителей и совершил грубую потерю, которая обернулась контратакой гостей и фолом Криса Смоллинга в штрафной. Сигурдссон реализовал назначенный пенальти — 2:1.



Конечно, "Эвертон" попытался спасти этот матч, однако "дьяволы" закрылись и стали играть на удержание, в итоге отстояв победу. Уже в компенсированное время Мартиаль упустил возможность прикончить интригу, не дожидаясь финального свистка, но выход один на один с Пикфордом не реализовал.



"Юнайтед" сам создал себе проблемы в концовке, но в остальном показал себя более классной командой и лучше распорядился своими моментами. "Эвертону" не откажешь в старании, но с техникой и везением у гостей сегодня были проблемы.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче