Эмери не видит проблемы в бурной реакции Озила на замену

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не видит проблемы в бурной реакции полузащитника Месута Озила на свою замену во втором тайме матча против "Кристал Пэлас".

На воскресное дерби на "Селхерст Парк" Озил вывел "канониров" с капитанской повязкой, однако во втором тайме Эмери решил снять Месута с игры и выпустить вместо него Данни Уэлбека.



Уходя с поля, Озил быстро миновал Эмери, а затем обидчиво швырнул свои перчатки. Однако Эмери спокойно к этому относится.



"Это нормально. Он не рад, потому что в конце концов мы не добились хорошего результата. Мне нравится, когда игроки демонстрируют свой характер, если не играют хорошо. Когда я решил его заменить, счет был 1:2 в нашу пользу, но естественно, каждый игрок хочет продолжать играть".



"Я решил выпустить еще одного нападающего, потому что мы играли таким образом в предыдущем матче в Премьер-Лиге, против "Фулхэма", когда мы добились очень хорошего результата и хорошо переходили из обороны в атаку".



"Мы нуждались в этом. Мы стали немного хуже держать мяч. При помощи замены я хотел улучшить взаимодействие атакующих игроков. Коме того, соперник оказывал на нас давление через стандарты, а Даниэль хорош как в обороне, так и в атаке", — цитирует Эмери The Independent.