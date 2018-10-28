Эмери не видит проблемы в бурной реакции Озила на замену
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не видит проблемы в бурной реакции полузащитника Месута Озила на свою замену во втором тайме матча против "Кристал Пэлас".
На воскресное дерби на "Селхерст Парк" Озил вывел "канониров" с капитанской повязкой, однако во втором тайме Эмери решил снять Месута с игры и выпустить вместо него Данни Уэлбека.
Уходя с поля, Озил быстро миновал Эмери, а затем обидчиво швырнул свои перчатки. Однако Эмери спокойно к этому относится.
"Это нормально. Он не рад, потому что в конце концов мы не добились хорошего результата. Мне нравится, когда игроки демонстрируют свой характер, если не играют хорошо. Когда я решил его заменить, счет был 1:2 в нашу пользу, но естественно, каждый игрок хочет продолжать играть".
"Я решил выпустить еще одного нападающего, потому что мы играли таким образом в предыдущем матче в Премьер-Лиге, против "Фулхэма", когда мы добились очень хорошего результата и хорошо переходили из обороны в атаку".
"Мы нуждались в этом. Мы стали немного хуже держать мяч. При помощи замены я хотел улучшить взаимодействие атакующих игроков. Коме того, соперник оказывал на нас давление через стандарты, а Даниэль хорош как в обороне, так и в атаке", — цитирует Эмери The Independent.
28.10.2018 20:20
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Последние комментарии:
терпила
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второй пеналь по сути то привез Лаказетт
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Озила хрен поймешь, он бывает такую физиономию состроит, как будто хочет уйти из клуба.
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да норм все! ты главный и все
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Озил тот ещё зануда. Получает 350к в неделю, в двое больше, чем Обамеянг, и ещё рожу строит. За такие деньги при одной толковой игре из 20 должен улыбаться 24/7.
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Бесхребетный тренер.
Потом был с позором вышвырен из ПСЖ
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