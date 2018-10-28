Эмери не видит проблемы в бурной реакции Озила на замену

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не видит проблемы в бурной реакции полузащитника Месута Озила на свою замену во втором тайме матча против "Кристал Пэлас".

На воскресное дерби на "Селхерст Парк" Озил вывел "канониров" с капитанской повязкой, однако во втором тайме Эмери решил снять Месута с игры и выпустить вместо него Данни Уэлбека.

Уходя с поля, Озил быстро миновал Эмери, а затем обидчиво швырнул свои перчатки. Однако Эмери спокойно к этому относится.

"Это нормально. Он не рад, потому что в конце концов мы не добились хорошего результата. Мне нравится, когда игроки демонстрируют свой характер, если не играют хорошо. Когда я решил его заменить, счет был 1:2 в нашу пользу, но естественно, каждый игрок хочет продолжать играть".

"Я решил выпустить еще одного нападающего, потому что мы играли таким образом в предыдущем матче в Премьер-Лиге, против "Фулхэма", когда мы добились очень хорошего результата и хорошо переходили из обороны в атаку".

"Мы нуждались в этом. Мы стали немного хуже держать мяч. При помощи замены я хотел улучшить взаимодействие атакующих игроков. Коме того, соперник оказывал на нас давление через стандарты, а Даниэль хорош как в обороне, так и в атаке", — цитирует Эмери The Independent.



Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Озил, Премьер-Лига, Уэлбек, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2018 20:20

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  1. narcot 28.10.2018 21:13 # narcot
    терпила

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  2. beatboy 28.10.2018 21:12 # beatboy
    второй пеналь по сути то привез Лаказетт

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  3. redwhitegun 28.10.2018 20:59 # redwhitegun
    Озила хрен поймешь, он бывает такую физиономию состроит, как будто хочет уйти из клуба.

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  4. gunars 28.10.2018 20:56 # gunars
    да норм все! ты главный и все

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  5. pavlix76 28.10.2018 20:56 # pavlix76
    Озил тот ещё зануда. Получает 350к в неделю, в двое больше, чем Обамеянг, и ещё рожу строит. За такие деньги при одной толковой игре из 20 должен улыбаться 24/7.

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  6. mikkiynwa 28.10.2018 20:37 # mikkiynwa
    Бесхребетный тренер.

    Потом был с позором вышвырен из ПСЖ

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