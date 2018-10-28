Баркли верит, что "Челси" будет сражаться за титул

После крупной победы над "Бернли" со счетом 0:4 полузащитник "Челси" Росс Баркли сделал смелое заявление относительно шансов своей команды на чемпионство в Премьер-Лиге.

В воскресенье подопечные Маурицио Сарри одержали достаточно будничную, но в то же время сверхуверенную победу на "Терф Мур", продлив свою беспроигрышную серию в этом сезоне.



Таким образом, "синие" сохранили два очка отставания от вершины таблицы, и это вселяет в Баркли уверенность, что его команда поспорит за титул.



"Сегодня мы показали первоклассную игру. Мы растем, мы увеличиваем обороты матч за матчем, и мы все еще можем прибавить. Я доволен тем, как идут наши дела, нам легко даются голы. Я верю, что мы сможем остаться в чемпионской гонке", — цитирует Баркли Daily Star.